أعلنت العديد من دول العالم الإسلامي أن يوم الأحد سوف يكون أول أيام عيد الفطر المبارك..
وباستثناء سلطنة عمان التي أعلنت عدم ثبوت رؤية هلال شوال، وأعلنت العيد يوم الإثنين، فإن دول الخليج الأخرى أعلنت ثبوت الرؤيا وأن أول ايام العيد الفطر المبارك في كل من السعودية والإمارات وقطر..
وبالإضافة إلى سلطنة عمان فإن إيران هي الأخرى أعلنت الإثنين ليكون أول أيام العيد.
أما في اليابان واستراليا وأندونيسيا، تركيا، الأردن، روسيا، أوكرانيا، كوريا الجنوبية وماليزيا فسوف يكون العيد الأحد.
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أعلنت العديد من دول العالم الإسلامي أن يوم الأحد سوف يكون أول أيام عيد الفطر المبارك..
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وباستثناء سلطنة عمان التي أعلنت عدم ثبوت رؤية هلال شوال، وأعلنت العيد يوم الإثنين، فإن دول الخليج الأخرى أعلنت ثبوت الرؤيا وأن أول ايام العيد الفطر المبارك في كل من السعودية والإمارات وقطر..
وبالإضافة إلى سلطنة عمان فإن إيران هي الأخرى أعلنت الإثنين ليكون أول أيام العيد.
أما في اليابان واستراليا وأندونيسيا، تركيا، الأردن، روسيا، أوكرانيا، كوريا الجنوبية وماليزيا فسوف يكون العيد الأحد.