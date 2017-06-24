ثبوت رؤيا الهلال بباتنة، الوادي، أدرار، معسكر، وتلمسان.. الأحد أول أيام عيد الفطر في الجزائر

أعلنت لجنة الأهلة التابعة لوزارة الشؤون الدينية أن يوم الأحد سيكون اول ايام عيد الفطر بالجزائر.

جاء هذا بعد أن تلى مقرر اللجنة بيانا أكد فيه ثبوت رؤية هلال شوال في عدة ولايات من الوطن..

والولايات التي شوهد فيها الهلال هي باتنة، الوادي، أدرار، معسكر، وتلمسان..

وكانت العديد من دول العالم الإسلامي قد أعلنت هي الأخرى أن يوم الأحد سوف يكون أول أيام عيد الفطر المبارك..

وباستثناء سلطنة عمان التي أعلنت عدم ثبوت رؤية هلال شوال، وأعلنت العيد يوم الإثنين، فإن دول الخليج الأخرى أعلنت ثبوت الرؤيا وأن أول ايام العيد الفطر المبارك في كل من السعودية والإمارات وقطر..

وبالإضافة إلى سلطنة عمان فإن إيران هي الأخرى أعلنت الإثنين ليكون أول أيام العيد.

أما في اليابان واستراليا وأندونيسيا، تركيا، الأردن، روسيا، أوكرانيا، كوريا الجنوبية وماليزيا فسوف يكون العيد الأحد.

وبهذه المناسة السعيدة تتقدم أسرة بوابة الشروق الإلكترونية بخالص التهاني وأطيب الأماني لجميع المسلمين في العالم

كل عام وأنتم بخير..