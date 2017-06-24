الأكشن والإرهاب والسياسة تخيّم على مواضيع الأعمال تسعة نجوم يتنافسون على شبكات التذاكر أيام عيد الفطر

يتنافس تسعة نجوم على أفلام عيد الفطر التي تستعد دور العرض السينمائية لاستقبالها وبدأت الإعلانات الترويجية لها عبر التلفزيون في مصر.

تدخل غادة عادل غمار المنافسة على البطولة النسائية لأفلام العيد إلى جانب النجم أحمد السقا في فيلم "هبوط اضطراري" والذي تدور أحداثه حول مقتل نجل أحد رجال الأعمال، ويتهم شخصان كانت تربطهما علاقة به، ما يضطرهما ذلك إلى الهرب، لتبدأ رحلة البحث عن القاتل الحقيقي.

تشارك كل من درة وهالة فاخر بطولة الفيلم الكوميدي "عنترة بن شداد"، إلى جانب محمد هنيدي. يدور الفيلم الكوميدي حول حفيد "عنترة العبسي" الذي يتصارع مع "أسد الرجال"، ويحاول التغلب عليه من أجل الفوز بأجمل فتاة في القبيلة.

دنيا الشربيني تشارك محمد رمضان بطولة فيلم "جواب اعتقال" الذي تدور أحداثه حول شاب يلتحق بالجماعات الجهادية معتقدا أنه يقوم بواجب تجاه الله لكنه عندما يكتشف خبايا العمل في الجماعات يقف ضد انتماء شقيقه إليها.

اختارت أمينة خليل في "الخليلة" الوقوف أمام أحمد عز في دور ضابط شرطة متخصص في مكافحة الإرهاب تقع عليه مسؤولية أبطال عمليات خطيرة.

تشارك تامر حسني في فيلمه الجديد "تصبح على خير" كل من مي عمر ودرة والفنانة اللبنانية نور. تدور أحداث الفيلم حول شاب غني يعيش حياة حزينة.

بعد تألقها في رمضان في مسلسل "واحة الغروب" تشارك منه شلبي في بطولة فيلم "الأصليين" مع خالد الصاوي، تدور فكرة الفيلم حول البصمة الوراثية للعين وحول استخدامها في التجسس على الأشخاص من خلال جهة أو منظمة تسمى "الأصليين".

هند صبري التي لفتت الانتباه في مسلسل "حلاوة الدنيا". يتناول "الكنز" فساد وسطوة رجال الدين وكيف يتم إقحامهم في السياسة للحصول على المناصب.