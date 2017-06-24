من المقرر أن تخصص "الشروق" بجميع قنواتها (العامة، نيوز وCBC بنة) يوما مفتوحا بالكامل للاحتفال بعيد الفطر المبارك، وذلك من خلال "بلاتو" على الهواء مباشرة، يستمر من الساعة الثامنة صباحا إلى ما بعد منتصف الليل، وسيكون الجمهور عقب نقل صلاة العيد مباشرة على موعد مع كبار النجوم والفنانين والرياضيين الذي سيتوافدون على المقر من أجل تقديم تهاني العيد ومشاركة الجمهور فرحته.
أما بالنسبة لمقدمي هذا اليوم المفتوح، فسيبدأ بلطفي عيشوني ومديحة علالو، ثم يستمر مع مريم غراز ومحمد الفاتح خوخي، ليلتحق بعدها، كل من آمال سعداوي ورياض بن عمر، أما الاختتام ليلا، فسيكون مع قادة بن عمار وياسمين موسوس، وهي السهرة التي ستستضيف نجوم "عاشور العاشر"، زيادة على بث فيلم وثائقي "حصريا" يتضمن كواليس تصوير العمل بتونس، علما أن السهرة ستستقبل أيضا نجوم الكاميرا الخفية "الواعرة" (ريم غزالي وشمسو دي زاد جوكر) زيادة على نجوم ناس السطح والذين سيمثلهم نبيل عسلي، نسيم حدوش، زيادة على محمد خساني والمخرج عبد القادر جريو.
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هؤلاء هم مقدمو يوم العيد على قنوات الشروق!
يوسف. أ
من المقرر أن تخصص "الشروق" بجميع قنواتها (العامة، نيوز وCBC بنة) يوما مفتوحا بالكامل للاحتفال بعيد الفطر المبارك، وذلك من خلال "بلاتو" على الهواء مباشرة، يستمر من الساعة الثامنة صباحا إلى ما بعد منتصف الليل، وسيكون الجمهور عقب نقل صلاة العيد مباشرة على موعد مع كبار النجوم والفنانين والرياضيين الذي سيتوافدون على المقر من أجل تقديم تهاني العيد ومشاركة الجمهور فرحته.
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أما بالنسبة لمقدمي هذا اليوم المفتوح، فسيبدأ بلطفي عيشوني ومديحة علالو، ثم يستمر مع مريم غراز ومحمد الفاتح خوخي، ليلتحق بعدها، كل من آمال سعداوي ورياض بن عمر، أما الاختتام ليلا، فسيكون مع قادة بن عمار وياسمين موسوس، وهي السهرة التي ستستضيف نجوم "عاشور العاشر"، زيادة على بث فيلم وثائقي "حصريا" يتضمن كواليس تصوير العمل بتونس، علما أن السهرة ستستقبل أيضا نجوم الكاميرا الخفية "الواعرة" (ريم غزالي وشمسو دي زاد جوكر) زيادة على نجوم ناس السطح والذين سيمثلهم نبيل عسلي، نسيم حدوش، زيادة على محمد خساني والمخرج عبد القادر جريو.