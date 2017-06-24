"عاشور العاشر".. في الإعادة إفادة!

لقيت الحلقات التي أعادها تلفزيون "الشروق" من مسلسل "عاشور العاشر 2" صدى كبيرا لدى المشاهدين وتحديدا حلقات البكالوريا والديمقراطية..

حيث أعاد الجمهور مشاهدتها وكأنه يكتشفها للمرة الأولى، وهو ما يؤكد أن هذا العمل بات راسخا في ذاكرة المشاهدين، كما حفزهم للسؤال عن الجزء الثالث الذي وعد المخرج جعفر قاسم بتقديمه لكن في حالة توفر جميع الشروط المطلوبة للإنتاج.