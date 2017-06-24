أعربت الجزائر عن "ارتياحها" لتعيين وزير الثقافة اللبناني السابق غسان سلامة ممثلا خاصا جديدا للأمين العام الأممي من اجل ليبيا، مؤكدة "استعدادها التام لدعم جهوده من اجل تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي المبرم في 17 ديسمبر 2015".
وحسب ما أكده السبت،الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي الشريف، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، فإن "الجزائر تود أن تعرب عن ارتياحها لتعيين وزير الثقافة اللبناني السابق غسان سلامة، ممثلا خاصا جديدا للأمين العام لمنظمة الامم المتحدة من أجل ليبيا" .
وأضاف الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية أن "الجزائر تؤكد له، في هذا السياق، استعدادها التام لدعم جهوده لتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي المبرم في 17 ديسمبر 2015 من أجل حل سياسي عن طريق الحوار الشامل و المصالحة الوطنية كطريق وحيد لتسوية الازمة الليبية".
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الجزائر ترحّب بتكليف اللبناني سلامة بالملف الليبي
س. ع
أعربت الجزائر عن "ارتياحها" لتعيين وزير الثقافة اللبناني السابق غسان سلامة ممثلا خاصا جديدا للأمين العام الأممي من اجل ليبيا، مؤكدة "استعدادها التام لدعم جهوده من اجل تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي المبرم في 17 ديسمبر 2015".
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وحسب ما أكده السبت،الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي الشريف، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، فإن "الجزائر تود أن تعرب عن ارتياحها لتعيين وزير الثقافة اللبناني السابق غسان سلامة، ممثلا خاصا جديدا للأمين العام لمنظمة الامم المتحدة من أجل ليبيا" .
وأضاف الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية أن "الجزائر تؤكد له، في هذا السياق، استعدادها التام لدعم جهوده لتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي المبرم في 17 ديسمبر 2015 من أجل حل سياسي عن طريق الحوار الشامل و المصالحة الوطنية كطريق وحيد لتسوية الازمة الليبية".