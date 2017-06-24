علمت "الشروق" أن عددا كبيرا من نجوم برنامج "ناس السطح" زيادة على المسلسل الناجح جدا في رمضان "عاشور العاشر" سيقضون عطلة العيد بعيدا عن العاصمة، وفي ولاياتهم الأصلية رفقة العائلة الكبيرة أو حتى خارج الوطن.
وفي هذا الصدد، سافر كل من الفنان سيد أحمد أقومي بعد الانتهاء مباشرة من تصوير "عاشور العاشر" ثم حضور حفلة الشروق قبل رمضان إلى فرنسا أين يقيم حاليا، والأمر كذلك بالنسبة للممثل عثمان بن داود الشهير بدور "دحمانيس" والذي يقيم في فرنسا أيضا. في الوقت الذي يقيم فيه الفنان بلاحة بن زيان (النوري) بوهران، وأيضا علي شرف، الشهير بدور "رجلاوي" والذي سيتواجد بالعاصمة لحضور سهرة العيد على الشروق، أما تير الهادي، الشهير بدور "الباجي" فسيكون بالعاصمة، ومن المقرر أن يقضي العيد هنا، مثل أحمد زيتوني، وسهيلة معلم في الوقت الذي سافر فيه محمد يبدري (الجنرال فارس) رفقة زوجته كلير الطاوس خازم (ماريا في عاشور العاشر) إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث يقيمان في مينيسوتا الأمريكية منذ 8 سنوات.
وبالنسبة لبرنامج "ناس السطح"، فقد سافر الفنان والمخرج عبد القادر جريو إلى مدينته سيدي بلعباس قبل يومين من العيد، ومحمد خساني إلى وهران، ومراد صاولي إلى سطيف، في حين سافرت مفيدة عداس رفقة ابنها إلى قالمة، في الوقت الذي يستمر فيه نسيم حدوش، نبيل عسلي وكمال عبدات بالعاصمة أو تيزي وزو حيث يقضون العطلة مع عائلاتهم.
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سؤال في الصميم..
أين سيقضي نجوم "عاشور" و"ناس السطح" عطلة العيد؟
يوسف الحاج
علمت "الشروق" أن عددا كبيرا من نجوم برنامج "ناس السطح" زيادة على المسلسل الناجح جدا في رمضان "عاشور العاشر" سيقضون عطلة العيد بعيدا عن العاصمة، وفي ولاياتهم الأصلية رفقة العائلة الكبيرة أو حتى خارج الوطن.
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وفي هذا الصدد، سافر كل من الفنان سيد أحمد أقومي بعد الانتهاء مباشرة من تصوير "عاشور العاشر" ثم حضور حفلة الشروق قبل رمضان إلى فرنسا أين يقيم حاليا، والأمر كذلك بالنسبة للممثل عثمان بن داود الشهير بدور "دحمانيس" والذي يقيم في فرنسا أيضا. في الوقت الذي يقيم فيه الفنان بلاحة بن زيان (النوري) بوهران، وأيضا علي شرف، الشهير بدور "رجلاوي" والذي سيتواجد بالعاصمة لحضور سهرة العيد على الشروق، أما تير الهادي، الشهير بدور "الباجي" فسيكون بالعاصمة، ومن المقرر أن يقضي العيد هنا، مثل أحمد زيتوني، وسهيلة معلم في الوقت الذي سافر فيه محمد يبدري (الجنرال فارس) رفقة زوجته كلير الطاوس خازم (ماريا في عاشور العاشر) إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث يقيمان في مينيسوتا الأمريكية منذ 8 سنوات.
وبالنسبة لبرنامج "ناس السطح"، فقد سافر الفنان والمخرج عبد القادر جريو إلى مدينته سيدي بلعباس قبل يومين من العيد، ومحمد خساني إلى وهران، ومراد صاولي إلى سطيف، في حين سافرت مفيدة عداس رفقة ابنها إلى قالمة، في الوقت الذي يستمر فيه نسيم حدوش، نبيل عسلي وكمال عبدات بالعاصمة أو تيزي وزو حيث يقضون العطلة مع عائلاتهم.