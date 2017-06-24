مع ارتفاع أذان المغرب هذا المساء، سيرحل رمضان.. سيرحل ضيفنا العزيز الذي غمرنا بنفحاته ونسماته، وعمّنا بخيراته وبركاته.. سيرحل ليعود -بإذن الله- بعد 11 شهرا من الزّمان.. فيا تُرى، هل سيجدك -أخي المؤمن- مع الأحياء أم مع الأموات؟ هل سيجدك لم تزل على طاعة الله تتقلّب في رضوان الله؟ أم تراه سيجدك قد هجرت المسجد والصيام والقرآن والقيام؟ يا تُرى، من منّا سيتحدّى نفسه وشيطانه ويعقد العزم على طاعة الله 11 شهرا من الزّمان؟ من منّا سيعيش رمضانَ آخر في شوال وذي القعدة وذي الحجّة وغيرها من الشّهور؟ من منّا سيختم القرآن كلّ شهر؟ من منّا سيحافظ على تكبيرة الإحرام مع الإمام أحد عشر شهرا قبل أن يعود رمضان؟ من منّا سيصوم ثلاثة أيام من كلّ شهر؟ من منّا سيصوم الاثنين والخميس من كلّ أسبوع؟.
لقد كان سلفنا الصّالح يدعون الله ستّة أشهر أن يبلّغهم رمضان، ويدعونه خمسة أشهر بعده أن يتقبّله منهم.. ألا فليكن الهمّ بعد رمضان همّا واحدا همّ قبول الصّيام والقيام، وهمّ الثّبات على الاستقامة والالتزام.. فالدّعاءَ، الدّعاءَ أن يتقبّل الله منّا صيام رمضان وقيامه، وأن يدّخر لنا أعمالنا ليوم تعزّ فيه الحسنات.. الدّعاءَ، الدّعاءَ أن يثبّت الله قلوبنا على دينه حتّى نلقاه.
سيرحل رمضان هذا المساء، ولكنّك –أخي المؤمن- لا تعبد رمضان، وإنّما تعبد ربّ رمضان.. فاتّق الله في صلواتك لا تضيّعها بعد رمضان.. اتّق الله في المسجد لا تهجره بعد رمضان.. اتّق الله في القرآن لا تنسَه بعد رمضان.. هي أحد عشر شهرا ستمضي سريعا ويعود رمضان إن مدّ الله في عمرك، فاصبر يا رعاك الله على طاعة الله، فما هي إلاّ أيام قلّت أو كثرت حتّى يحين أجلك.
إذا كنّت ستحرم صلاة القيام في المسجد أحد عشر شهرا كاملة، فلا ينبغي أن تحرم نفسك ثواب صلاة الفجر في بيت الله، ومن صلّى الفجر في جماعة كتب له أجر قيام ليلة كاملة.. إذا كنت ستحرم قيام الليل في بيت الله فلا تحرم نفسك ركعتين تصلّيهما في جوف اللّيل وتأنس فيهما بالقرب من الله الجليل.. إذا كنت ستحرم صيام شهر كامل بعد رمضان، فلا ينبغي أبدا أن تحرم نفسك صيام ولو ثلاثة أيام من كلّ شهر، ومن صام ثلاثة أيام من كلّ شهر، كان كمن صام الدّهر.. وبمثل هذا تثبت أنّك تبت في رمضان لأنّك تريد أن تكون ربّانيا لا رمضانيا.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
الأكثر تفاعلا
1عيد الفطر المبارك.. الأحد بالسعودية والإثنين بإيران
2وصية رمضان لأمّة الإسلام
3سكب العبرات لرحيل شهر الرّحمات
4الثّبات بعد رمضان
5يوم العيد.. الفرصة السّانحة لإصلاح ذات البين
Français English
الرأي
محمد حمادي
العقل "النخبوي" اغتيل منذ زمن!
حبيب راشدين
ما قبل سقوط "داعش الأولى" وما بعدها
محمد الهادي الحسني
القرآن شفاء ورحمة
جمال لعلامي
روحوا ترقدوا!
حسين لقرع
شهادة مدوّية من ليبرمان!
محمد الهادي الحسني
البابا أو القرآن
سليم قلالة
زكاتنا.. من غالب قوتنا؟
عبد الناصر
"قابيل" و"إخوة يوسف".. بيننا
محمد الهادي الحسني
نحن المسلمون حقا
عمار يزلي
جيل الـ 4G
الفيديو
حلوى الزلابية.. "ملكة السهرة الرمضانية" في الجزائر!
شاهد صور تفجير مسجد النوري والمنارة الحدباء في الموصل
موائد إفطار جماعي وسط الدمار في مدينة دوما المحاصرة قرب دمشق
أكثر من 65 مليون لاجئ حول العالم
سكان لندن يتضامنون مع الجالية المسلمة بعد اعتداء على مسجد
الأعلام التركية ترتفع في سماء العاصمة القطرية الدوحة.. لماذا؟
بهذه الحيل تحافظين على الطعام ساخنا؟!
مئات المخطوطات النادرة تهاجر من عمق الصحراء إلى العاصمة الموريتانية
بوتين: الجيش الروسي استفاد من اختبار أحدث أسلحته في سوريا
الإفطار خارج المنزل صار ضرورة لأهالي غزة.. لماذا؟
في رحاب رمضان
الثّبات بعد رمضان
سلطان بركاني
مع ارتفاع أذان المغرب هذا المساء، سيرحل رمضان.. سيرحل ضيفنا العزيز الذي غمرنا بنفحاته ونسماته، وعمّنا بخيراته وبركاته.. سيرحل ليعود -بإذن الله- بعد 11 شهرا من الزّمان.. فيا تُرى، هل سيجدك -أخي المؤمن- مع الأحياء أم مع الأموات؟ هل سيجدك لم تزل على طاعة الله تتقلّب في رضوان الله؟ أم تراه سيجدك قد هجرت المسجد والصيام والقرآن والقيام؟ يا تُرى، من منّا سيتحدّى نفسه وشيطانه ويعقد العزم على طاعة الله 11 شهرا من الزّمان؟ من منّا سيعيش رمضانَ آخر في شوال وذي القعدة وذي الحجّة وغيرها من الشّهور؟ من منّا سيختم القرآن كلّ شهر؟ من منّا سيحافظ على تكبيرة الإحرام مع الإمام أحد عشر شهرا قبل أن يعود رمضان؟ من منّا سيصوم ثلاثة أيام من كلّ شهر؟ من منّا سيصوم الاثنين والخميس من كلّ أسبوع؟.
تغطيات ذات صلة
الثّبات بعد رمضان
يوم العيد.. الفرصة السّانحة لإصلاح ذات البين
عيد الفطر المبارك.. الأحد بالسعودية والإثنين بإيران
وصية رمضان لأمّة الإسلام
"بنت لمكوشر" تستعد الليلة لرصد هلال شوال
لقد كان سلفنا الصّالح يدعون الله ستّة أشهر أن يبلّغهم رمضان، ويدعونه خمسة أشهر بعده أن يتقبّله منهم.. ألا فليكن الهمّ بعد رمضان همّا واحدا همّ قبول الصّيام والقيام، وهمّ الثّبات على الاستقامة والالتزام.. فالدّعاءَ، الدّعاءَ أن يتقبّل الله منّا صيام رمضان وقيامه، وأن يدّخر لنا أعمالنا ليوم تعزّ فيه الحسنات.. الدّعاءَ، الدّعاءَ أن يثبّت الله قلوبنا على دينه حتّى نلقاه.
سيرحل رمضان هذا المساء، ولكنّك –أخي المؤمن- لا تعبد رمضان، وإنّما تعبد ربّ رمضان.. فاتّق الله في صلواتك لا تضيّعها بعد رمضان.. اتّق الله في المسجد لا تهجره بعد رمضان.. اتّق الله في القرآن لا تنسَه بعد رمضان.. هي أحد عشر شهرا ستمضي سريعا ويعود رمضان إن مدّ الله في عمرك، فاصبر يا رعاك الله على طاعة الله، فما هي إلاّ أيام قلّت أو كثرت حتّى يحين أجلك.
إذا كنّت ستحرم صلاة القيام في المسجد أحد عشر شهرا كاملة، فلا ينبغي أن تحرم نفسك ثواب صلاة الفجر في بيت الله، ومن صلّى الفجر في جماعة كتب له أجر قيام ليلة كاملة.. إذا كنت ستحرم قيام الليل في بيت الله فلا تحرم نفسك ركعتين تصلّيهما في جوف اللّيل وتأنس فيهما بالقرب من الله الجليل.. إذا كنت ستحرم صيام شهر كامل بعد رمضان، فلا ينبغي أبدا أن تحرم نفسك صيام ولو ثلاثة أيام من كلّ شهر، ومن صام ثلاثة أيام من كلّ شهر، كان كمن صام الدّهر.. وبمثل هذا تثبت أنّك تبت في رمضان لأنّك تريد أن تكون ربّانيا لا رمضانيا.