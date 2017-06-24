تيسمسيلت على وقع الصدمة يقتل شقيقه في عيد الفطر

اهتزت مدينة برج بونعامة، بولاية تيسمسيلت، فجر هذا الأحد الموافق لأول أيام عيد الفطر، على وقع جريمة شنعاء راح ضحيتها شخص يبلغ من العمر 45 سنة، بطلها ليس سوى شقيقه الكهل.

وأوضح مراسل الشروق نيوز، من ولاية تيسمسيلت، أن الجاني، أقدم على قتل شقيقه، في وقت مبكر من صبيحة اليوم، بواسطة بندقية صيد، وذلك بالقرب من مسجد القدس الواقع بمدينة برج بونعامة، لأسباب لا تزال مجهولة.



وأضاف مراسلنا، أن مصالح الأمن تحاصر في هذه الأثناء الجاني، الذي لجأ إلى مبنى سكني بوسط المدينة، بغية إقناعه بتسليم نفسه.