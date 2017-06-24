اهتزت مدينة برج بونعامة، بولاية تيسمسيلت، فجر هذا الأحد الموافق لأول أيام عيد الفطر، على وقع جريمة شنعاء راح ضحيتها شخص يبلغ من العمر 45 سنة، بطلها ليس سوى شقيقه الكهل.
وأوضح مراسل الشروق نيوز، من ولاية تيسمسيلت، أن الجاني، أقدم على قتل شقيقه، في وقت مبكر من صبيحة اليوم، بواسطة بندقية صيد، وذلك بالقرب من مسجد القدس الواقع بمدينة برج بونعامة، لأسباب لا تزال مجهولة.
وأضاف مراسلنا، أن مصالح الأمن تحاصر في هذه الأثناء الجاني، الذي لجأ إلى مبنى سكني بوسط المدينة، بغية إقناعه بتسليم نفسه.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
الأكثر تفاعلا
1وصول أربعة حراقة من الطارف إلى سردينيا الإيطالية
2"سفاح" البويرة ليس نادما عن قتل شقيقه وزوجته
3يقتل شقيقه في عيد الفطر
4تسعة جرحى في معركة طاحنة بسبب 200 دينار بباتنة
5مصرع 13 شخصا في 48 ساعة
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
"الحساب من علوم القرآن"
عمار يزلي
"فاطورة" رمضان
جمال لعلامي
"بن عفريت".. صحّ عيدك!
محمد حمادي
العقل "النخبوي" اغتيل منذ زمن!
حبيب راشدين
ما قبل سقوط "داعش الأولى" وما بعدها
محمد الهادي الحسني
القرآن شفاء ورحمة
جمال لعلامي
روحوا ترقدوا!
حسين لقرع
شهادة مدوّية من ليبرمان!
محمد الهادي الحسني
البابا أو القرآن
سليم قلالة
زكاتنا.. من غالب قوتنا؟
الفيديو
حلوى الزلابية.. "ملكة السهرة الرمضانية" في الجزائر!
شاهد صور تفجير مسجد النوري والمنارة الحدباء في الموصل
موائد إفطار جماعي وسط الدمار في مدينة دوما المحاصرة قرب دمشق
أكثر من 65 مليون لاجئ حول العالم
سكان لندن يتضامنون مع الجالية المسلمة بعد اعتداء على مسجد
الأعلام التركية ترتفع في سماء العاصمة القطرية الدوحة.. لماذا؟
بهذه الحيل تحافظين على الطعام ساخنا؟!
مئات المخطوطات النادرة تهاجر من عمق الصحراء إلى العاصمة الموريتانية
بوتين: الجيش الروسي استفاد من اختبار أحدث أسلحته في سوريا
الإفطار خارج المنزل صار ضرورة لأهالي غزة.. لماذا؟
تيسمسيلت على وقع الصدمة
يقتل شقيقه في عيد الفطر
الشروق نيوز
اهتزت مدينة برج بونعامة، بولاية تيسمسيلت، فجر هذا الأحد الموافق لأول أيام عيد الفطر، على وقع جريمة شنعاء راح ضحيتها شخص يبلغ من العمر 45 سنة، بطلها ليس سوى شقيقه الكهل.
تغطيات ذات صلة
وصول أربعة حراقة من الطارف إلى سردينيا الإيطالية
تسعة جرحى في معركة طاحنة بسبب 200 دينار بباتنة
"سفاح" البويرة ليس نادما عن قتل شقيقه وزوجته
الأمن يفكك شبكات إجرامية ومروجي المخدرات عشية العيد بعدة ولايات
مصرع 13 شخصا في 48 ساعة
وأوضح مراسل الشروق نيوز، من ولاية تيسمسيلت، أن الجاني، أقدم على قتل شقيقه، في وقت مبكر من صبيحة اليوم، بواسطة بندقية صيد، وذلك بالقرب من مسجد القدس الواقع بمدينة برج بونعامة، لأسباب لا تزال مجهولة.
وأضاف مراسلنا، أن مصالح الأمن تحاصر في هذه الأثناء الجاني، الذي لجأ إلى مبنى سكني بوسط المدينة، بغية إقناعه بتسليم نفسه.