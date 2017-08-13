شنوا 30 هجوماً منسقاً 71 قتيلاً في هجوم لمسلحين من الروهينغا في بورما

قال الجيش والحكومة في بورما (ميانمار)، إن مسلحين مسلمين نفذوا هجمات منسقة على 30 موقعاً للشرطة وقاعدة للجيش في ولاية راخين، الجمعة، مما أسفر عن مقتل 59 مسلحاً على الأقل و12 من قوات الأمن.

وتمثل الهجمات، التي لا تزال دائرة في بعض المناطق، تصعيداً كبيراً في صراع يستعر في راخين الواقعة في شمال غرب البلاد منذ أكتوبر عندما دفعت هجمات مماثلة سلطات الأمن لشن حملة كبيرة تلاحقها اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وأعلنت جماعة (جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان) المسؤولية عن الهجمات وحذرت من وقوع المزيد. وكانت الجماعة تعرف من قبل باسم حركة اليقين.

وأصبحت معاملة نحو 1.1 مليون من مسلمي الروهينغا أكثر قضايا حقوق الإنسان جدلاً في بورما ذات الأغلبية البوذية خلال مرحلة انتقالية أعقبت حكماً عسكرياً صارماً دام عقوداً. ويبدو الآن أن هذه المعاملة فجرت رداً قوياً.

ويخشى مراقبون من أن الهجمات، وهي أكبر وأفضل تنظيماً من هجمات أكتوبر، ستواجه برد عسكري أكثر عدوانية وتفجر اشتباكات بين المسلمين والبوذيين في راخين.

وتدهور الوضع في راخين هذا الشهر حينما بدأت قوات الأمن "عملية تطهير" جديدة في منطقة جبلية نائية.

وذكر فريق إخباري تابع لمكتب زعيمة البلاد أونغ سان سو كي، أن جندياً من الجيش وضابطاً في قطاع الهجرة وعشرة من أفراد الشرطة و59 مسلحاً قتلوا في الهجمات.

وقال الجيش في بيان منفصل: "في الصباح المبكر الساعة الواحدة بدأ المتمردون البنغال المتطرفون هجومهم على موقع الشرطة.. بقنابل بدائية الصنع وأسلحة صغيرة". واستخدم البيان مصطلح البنغال في إشارة إلى أنهم جاءوا بصورة غير شرعية من بنغلاديش، في إشارة تنطوي على الحط من شأن الروهينغا.

وأضاف الجيش، أن المتمردين استخدموا أيضاً العصي والسيوف ودمروا جسوراً بالمتفجرات.

والروهينغا محرومون من الحصول على جنسية ويعتبرهم كثيرون مهاجرين غير شرعيين جاءوا من بنغلاديش. ويقول الروهينغا، إن جذورهم في المنطقة تمتد لمئات السنين وإنهم يتعرضون للتهميش والعنف.

وأسفرت العملية العسكرية في أكتوبر عن فرار نحو 87 ألفاً من الروهينغا إلى بنغلاديش وقالت الأمم المتحدة، إن قوات الأمن في بورما ربما ارتكبت جرائم ضد الإنسانية.

وأدانت الأمم المتحدة، الجمعة، الهجمات ودعت كل الأطراف إلى وقف العنف.

وذكرت مصادر عسكرية، أن نحو 150 مسلحاً شاركوا في الهجوم على قاعدة للجيش في قرية تاونغ بازار في بلدية بوتيداونغ.

ونقلت رويترز عن مصادر عسكرية في ولاية راخين قولها، إنها تعتقد أن عدد المسلحين الذين شاركوا في الهجمات نحو 1000 وأن الهجمات استهدفت منطقة أكبر كثيراً مما حدث في أكتوبر.

وتقول مجموعة الأزمات الدولية، إن جماعة (جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان) أسسه روهينغا يعيشون في السعودية بعد سلسلة من أعمال العنف ضد الأقلية المسلمة في بورما عام 2012.