نقلت وكالتا إنترفاكس وتاس للأنباء عن مسؤولين في وزارة الطوارئ الروسية قولهم، إن 18 شخصاً على الأقل قتلوا في جنوب البلاد حين سقطت حافلة في البحر الأسود، الجمعة.
وذكرت إنترفاكس نقلاً عن وزارة الطوارئ، أن ثمانية آخرين أصيبوا بينهم خمسة في حالة خطيرة.
وكان هناك نحو 40 شخصاً في الحافلة التي سقطت من رصيف بحري يبلغ ارتفاعه عدة أمتار في مرفأ لشحن النفط على ساحل البحر الأسود.
وقالت شركة أوتيكو لخدمات الموانئ التي تدير المرفأ، إن الحادث وقع صباح الجمعة، نتيجة خلل في مكابح بالحافلة.
وأظهرت صورة من موقع الحادث نشرتها وزارة الطوارئ على موقعها الإلكتروني مجموعة من الغواصين في قاربين يمشطون المياه أسفل الرصيف البحري.
ويبحث المحققون الحكوميون ما إذا كانت قد حدثت مخالفة لقواعد الأمن والمرور.
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18 قتيلاً في سقوط حافلة في البحر الأسود جنوب روسيا
رويترز - الشروق أونلاين
نقلت وكالتا إنترفاكس وتاس للأنباء عن مسؤولين في وزارة الطوارئ الروسية قولهم، إن 18 شخصاً على الأقل قتلوا في جنوب البلاد حين سقطت حافلة في البحر الأسود، الجمعة.
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وذكرت إنترفاكس نقلاً عن وزارة الطوارئ، أن ثمانية آخرين أصيبوا بينهم خمسة في حالة خطيرة.
وكان هناك نحو 40 شخصاً في الحافلة التي سقطت من رصيف بحري يبلغ ارتفاعه عدة أمتار في مرفأ لشحن النفط على ساحل البحر الأسود.
وقالت شركة أوتيكو لخدمات الموانئ التي تدير المرفأ، إن الحادث وقع صباح الجمعة، نتيجة خلل في مكابح بالحافلة.
وأظهرت صورة من موقع الحادث نشرتها وزارة الطوارئ على موقعها الإلكتروني مجموعة من الغواصين في قاربين يمشطون المياه أسفل الرصيف البحري.
ويبحث المحققون الحكوميون ما إذا كانت قد حدثت مخالفة لقواعد الأمن والمرور.