قطر وتركيا تعلنان توقيف متهمين بقرصنة وكالة الأنباء القطرية

أعلن كل من النائب العام القطري علي بن فطيس المرّي ووزير العدل التركي عبد الحميد غُل، الجمعة، اعتقال خمسة أشخاص يشتبه بتورطهم بعملية القرصنة التي استهدفت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) في ماي الماضي، حسب ما نقل موقع "عربي 21".

وأوردت قناة الجزيرة القطرية الخبر بشكل عاجل دون تفاصيل إضافية، علماً أن وسائل إعلام تركية ذكرت أن المرّي يقوم بزيارة إلى تركيا، الجمعة، حيث أشار وزير العدل التركي في مؤتمر صحفي أنه سيناقش مع المسؤول القطري التعاون القضائي بين البلدين.

بدوره، قال المرّي، إن السلطات القطرية "بدأت فتح التحقيقات في دولة قطر وخارجها حول هذه الجريمة، وأرسلت دول صديقة للمساعدة في هذا الموضوع"، منوهاً بأن السلطات التركية "تحقق مع المتورطين الآن وسوف يتم الإعلان عن النتائج عند نهاية التحقيقات".

وكانت قطر أعلنت في وقت سابق، أن لديها أدلة تثبت أن عملية القرصنة تمت من دولة الإمارات، في حين سبق أن ألمح مسؤولون أتراك إلى دور لأبو ظبي في المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا العام الماضي.

واندلعت الأزمة الخليجية في جوان الماضي بعد أن اعتمدت وسائل إعلام سعودية وإماراتية على تصريحات مفبركة لأمير قطر بثتها وكالة الأنباء القطرية بعد اختراقها، قبل أن تقوم السعودية والإمارات والبحرين ومصر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة وفرض حصار عليها.