الهجوم الكاسح للسياح الجزائريين على مختلف المركبات السياحية والفنادق التونسية، يمكن اعتباره خسارة أخرى للسلطة وللمواطن الجزائري على حد سواء، إذا نظرنا إلى الكمّ المرتفع جدا من السياح، ومن كل الطبقات والولايات، حتى صار يشكّل ظاهرة تحتاج إلى دراسة اجتماعية واقتصادية، خاصة أن الوافدين على تونس، يختارون المدن الساحلية من طبرقة إلى سوسة، مرورا بالحمامات وبجزيرة جربة ويحتلون الشواطئ التونسية، وكأنهم قادمون من بلد مغلق لا بحر فيه.
ليس مشكلة أن يسيح الجزائريون في بلد شقيق، متفوق عليهم في عالم السياحة التي تحولت إلى ثروة قومية في تونس يعيش منها رُبع السكان، ومن حق تونس أن تسير على نهج بلاد العالم، فتُقرن صناعة السياحة مع الثقافة بمهرجاناتها الفنية، والطب بعياداتها المختصصة، والتجارة بمساحاتها العالمية، والتاريخ بمعارضها والاهتمام بتراثها، لكن أن يكون الزبون الوحيد لها، هم الجزائريون، فمعنى ذلك أننا فقدنا البوصلة نهائيا، فصرنا نتفسح ونتثقف ونداوي ونتبضّع لدى الجيران، وكأننا لا نمتلك مدنا كبيرة بإمكانها أن توفر لنا فسحة للراحة أو العلاج، ولن نتحدث عن الثقافة؟
منظر الآلاف من الجزائريين بسياراتهم وعائلاتهم، وهم يقبلون المبيت في مراكز الحدود الشرقية، لأجل دخول تونس أو العودة منها، ومنظرهم وهم يركنون سياراتهم في كل الشوارع التونسية، ويستعمرون المحلات التجارية والمطاعم والمراقص وأماكن الترفيه من حدائق الحيوانات وحدائق التسلية إلى درجة الزحام، لا يوحي فقط بأننا فقدنا البوصلة، وإنما لم نمتلكها أصلا، ويصبح السؤال عن دور الذين يسمون مجازا وُلاة، في مختلف المقاطعات الجزائرية، وهم عاجزون عن مقارعة بلد غير بترولي أمرا مشروعا ومستعجلا. ففرق مثل شببية القبائل ومولودية وهران التي تنفق في كل موسم الملايير، تتربص في مداشر صغيرة في تونس مثل برج سديرة وعين دراهم، ومستشفيات جزائرية مثل بن باديس بقسنطينة، الحائز على جائزة نوبل في الطب في سنة 1907، يرسل مرضاه إلى عيادات عيون وأمراض قلب خاصة في تونس، بينما يعجز والي وهران عن إنجاز متحف يضع فيه كأس إفريقيا الوحيدة التي حصل عليها نادي المدينة في كرة اليد، ويعجز والي قسنطينة عن إنجاز مسبح، يعوم فيه أبناء المدينة الذين يفوق تعدادهم المليون نسمة، بدل العوم في النافورات والحج إلى مسابح فنادق تونس، ويعجز والي العاصمة عن إنجاز حديقة حيوانات بتصميم عاملي، يقي أبناء البهجة، الهجوم على حديقة الحيوانات في تونس العاصمة.
لقد اهتمت مختلف الحكومات المتعاقبة بالمشاريع الشعبوية وأساسها السكن، وأوهمت نفسها بأنها ستربح بها معركة السلم الاجتماعي، ونسيت أو تناست بناء بقية القطاعات، فصار من يريد أن يستمع إلى أغنية أو يتفسح، عليه أن يجتاز الحدود، ومن أراد أن يعالج مرضا أصابه، أن يبحث عن عيادة في بلد مجاور، وكل حكومة مصرّة على الافتخار بما بنته من مساكن الإسمنت التي أسكنت الناس.. وما سكّنتهم؟
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
الأكثر تفاعلا
1إنه لا يحترمك!
2ماذا ينقصنا عن تونس؟
3انهيار أسطورة نهاية التاريخ
Français English
الرأي
حبيب راشدين
انهيار أسطورة نهاية التاريخ
عبد الناصر
ماذا ينقصنا عن تونس؟
سليم قلالة
ما هذا التخريف؟
محمد الهادي الحسني
تأملات في رحلة الإيمان والعلم والعمل
سليم قلالة
رأي، في مستقبل الفساد...
عمار يزلي
لـ "خولة" أطلال..
رشيد ولد بوسيافة
"عيب".. يا أشقاءنا في مصر!
نسيم لكحل
آن للكركرية أن تمد رجليها..
حبيب راشدين
عام الجماعة لمواجهة سنين المجاعة
قادة بن عمار
حزب "التكركير" الديمقراطي!
الفيديو
تصاعد الخلاف بين ترامب وأعضاء حزبه من الجمهوريين
مساع دولية لإلغاء استفتاء كردستان
هولندا: اعتقال سائق شاحنة محملة بأسطوانات غاز في مدينة روتردام
شباب بلوزداد .. بين "عزيمة" اللاعبين و "غياب" المسيرين .. !!
إمرأة "رخامية" تحول الصخر والإسمنت إلى قطع فنية
المنتخب الوطني المحلي.. مسؤولية مشتركة في إخفاق "شان 2018"!
أم غيورة تحاول شنق رضيعها لتلفت اهتمام زوجها!
هذه تبريرات ألكاراز وقائد المنتخب بعد هزيمة ليبيا!
المشاركة الجزائرية في بطولة العالم لألعاب القوى.. مسار آخر يدق في نعش رياضتنا!
الأشغال على قدم وساق بملعب الشهيد حملاوي
ماذا ينقصنا عن تونس؟
عبد الناصر
الهجوم الكاسح للسياح الجزائريين على مختلف المركبات السياحية والفنادق التونسية، يمكن اعتباره خسارة أخرى للسلطة وللمواطن الجزائري على حد سواء، إذا نظرنا إلى الكمّ المرتفع جدا من السياح، ومن كل الطبقات والولايات، حتى صار يشكّل ظاهرة تحتاج إلى دراسة اجتماعية واقتصادية، خاصة أن الوافدين على تونس، يختارون المدن الساحلية من طبرقة إلى سوسة، مرورا بالحمامات وبجزيرة جربة ويحتلون الشواطئ التونسية، وكأنهم قادمون من بلد مغلق لا بحر فيه.
مقالات سابقة للكاتب
بطولاتنا "خُردة"!
يداك أوكتا.. وفوك نفخ!
لماذا لا تعلن الجزائر.. الحِداد؟
"بلايلي"و"الطلياني" يسلّمان عليكم!
الاقتصاد بالمقلوب!
ليس مشكلة أن يسيح الجزائريون في بلد شقيق، متفوق عليهم في عالم السياحة التي تحولت إلى ثروة قومية في تونس يعيش منها رُبع السكان، ومن حق تونس أن تسير على نهج بلاد العالم، فتُقرن صناعة السياحة مع الثقافة بمهرجاناتها الفنية، والطب بعياداتها المختصصة، والتجارة بمساحاتها العالمية، والتاريخ بمعارضها والاهتمام بتراثها، لكن أن يكون الزبون الوحيد لها، هم الجزائريون، فمعنى ذلك أننا فقدنا البوصلة نهائيا، فصرنا نتفسح ونتثقف ونداوي ونتبضّع لدى الجيران، وكأننا لا نمتلك مدنا كبيرة بإمكانها أن توفر لنا فسحة للراحة أو العلاج، ولن نتحدث عن الثقافة؟
منظر الآلاف من الجزائريين بسياراتهم وعائلاتهم، وهم يقبلون المبيت في مراكز الحدود الشرقية، لأجل دخول تونس أو العودة منها، ومنظرهم وهم يركنون سياراتهم في كل الشوارع التونسية، ويستعمرون المحلات التجارية والمطاعم والمراقص وأماكن الترفيه من حدائق الحيوانات وحدائق التسلية إلى درجة الزحام، لا يوحي فقط بأننا فقدنا البوصلة، وإنما لم نمتلكها أصلا، ويصبح السؤال عن دور الذين يسمون مجازا وُلاة، في مختلف المقاطعات الجزائرية، وهم عاجزون عن مقارعة بلد غير بترولي أمرا مشروعا ومستعجلا. ففرق مثل شببية القبائل ومولودية وهران التي تنفق في كل موسم الملايير، تتربص في مداشر صغيرة في تونس مثل برج سديرة وعين دراهم، ومستشفيات جزائرية مثل بن باديس بقسنطينة، الحائز على جائزة نوبل في الطب في سنة 1907، يرسل مرضاه إلى عيادات عيون وأمراض قلب خاصة في تونس، بينما يعجز والي وهران عن إنجاز متحف يضع فيه كأس إفريقيا الوحيدة التي حصل عليها نادي المدينة في كرة اليد، ويعجز والي قسنطينة عن إنجاز مسبح، يعوم فيه أبناء المدينة الذين يفوق تعدادهم المليون نسمة، بدل العوم في النافورات والحج إلى مسابح فنادق تونس، ويعجز والي العاصمة عن إنجاز حديقة حيوانات بتصميم عاملي، يقي أبناء البهجة، الهجوم على حديقة الحيوانات في تونس العاصمة.
لقد اهتمت مختلف الحكومات المتعاقبة بالمشاريع الشعبوية وأساسها السكن، وأوهمت نفسها بأنها ستربح بها معركة السلم الاجتماعي، ونسيت أو تناست بناء بقية القطاعات، فصار من يريد أن يستمع إلى أغنية أو يتفسح، عليه أن يجتاز الحدود، ومن أراد أن يعالج مرضا أصابه، أن يبحث عن عيادة في بلد مجاور، وكل حكومة مصرّة على الافتخار بما بنته من مساكن الإسمنت التي أسكنت الناس.. وما سكّنتهم؟