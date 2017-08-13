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لأول مرة في تاريخ هوليود ممثلة عربية تتصدر بطولة أعمالها
بعد نجاح "المومياء" صوفي بوتلة تستعد لتصوير فيلمين متتالين
تواصل النجمة الجزائرية صوفيا بوتلة التألق في هوليود. فبعد النجاح الذي حققته في آخر أعمالها "المومياء" الذي تقاسمت فيه دور البطولة مع النجم توم كروز، تستعد ابنه الموسيقي صافي بوتلة لخوص مغامرة جديدة في هوليود حيث تستعد للمشاركة في تصوير فيلمين جديدين "فندق أرتميس" إلى جانب كل من جودي فوستر وزاكاري كوينتو بهوليوود، و"فاهرانهايت 450" إلى جانب مايكل جوردان ومايكل شانون. وتقف بوتلة في كلا العملين في دور البطولة وهذا لأول مرة في تاريخ هوليود تتصدر ممثلة عربية دور البطولة في أعمالها، وتؤدي دور البطولة في كلا الفيلمين وهذه أول مرة في تاريخ هوليوود، تتصدر ممثلة عربية جزائرية بطولة أفلامها.
وكانت بوتلة التي انتقلت من أزقة حي باب الوادي الشعبي إلى رحاب هوليود بعد أن هاجرت إبان الأزمة الأمنية رفقة عائلتها إلى باريس أدلت بتصريحات لوسائل الإعلام أبدت فيها تعلقها ببلدها رغم هجرتها "أنني جزء لا يتجزأ من بلدي، وأنا في حاجة ملحة إلى التواصل مع بلدي. يؤلمني جدا أن بلدي يعاني من مشاكل سياسية واجتماعية، وليس سهلا زيارته، ولكن آمل أن أعود إلى هناك قريبا لأني أحن إلى الجزائر... أبي أخبرني بأن الجزائريين يقدرون نجاحي وأنا فخورة جدا بذلك. أنا سأستمر في العمل لكي لا أخيب أملهم في. أنا أشعر بالمسؤولية وسوف أكرس كل قدراتي لأكون مصدر إلهام للأجيال الشابة هناك.
العباسي - الجزائر ارض الل2017/08/25 على 20:431
الله يحفضها من العين و الحسد راكم تعرفو والمزيد من النجاح
sara2017/08/25 على 22:002
و من قال لكم انها نجحت الفلم المومياء لم ينجح في امريكا و لهذا تم تسويقه للدول الاسلامية التي لا تفقه شيئا و تضيع اموالها في اشياء فاشلة و تافهة فقط لان بطله توم كروز قامت الدول العربية بشراءه و في الحقيقة هو فلم فاشل في امريكا نفسها