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أودعت طلبا لترحيلها منذ أربعين سنة وما تزال تنتظر
عائلة شقيق الراحل ميلود شرفي مهدّدة بالموت داخل سكن هشّ بوهران
لم يكن يعلم السيّد بومدين شرفي شقيق رئيس سلطة السمعي البصري سابقا والقيادي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الراحل ميلود شرفي، أن السنوات التي قضاها كعون استقبال بمتوسطة في وهران، ستنتهي به مطرودا هو وعائلته من السكن الوظيفي الذي شغلوه بهذه المؤسسة التربوية، ليزجوا بأنفسهم طواعية داخل سكن هشّ أصبح ينذر بالتهاوي فوق رؤوسهم بين الفينة والأخرى.
كل عبارات الحزن والأسى تبقى عاجزة عن وصف المأساة التي يكابدها بومدين شرفي البالغ من العمر 62 سنة، حيث روى لـ"الشروق" بنبرة مليئة بالحسرة، الوضعية البائسة التي يحي في كنفها رفقة عائلته. المتحدث عمل لمدة 18 سنة كعون استقبال بمتوسطة محمد العيد آل خليفة الكائنة بحي لوبي نهج سيدي الشحمي وهران، وطيلة هذه المدّة كان يشغل سكنا وظيفيا، إلاّ أنّه وبعد تقاعده صدر في حقه قرار بالطرد من قبل إدارة المؤسسة التربوية السالفة الذكر، وما كان عليه إلا أن يمتثل للقرار. ليجد نفسه مضطرا إلى تأجير مسكن هشّ وضيّق لا تتعدى مساحته بضعة أمتار، والأخطر من ذلك أنّه بات مهدّد بالانهيار فوق رؤوسهم. ازداد الوضع سوء واستحالت الحياة داخل هذا المنزل ولم يجد السيّد بومدين حلاّ لهذا الوضع المزري؛ كونه يتقاضى منحة تقاعد زهيدة لا تغطي مصاريف العائلة.
وما حزّ في نفس شقيق الراحل ميلود شرفي، أنّه لديه ابنا معاقا مائة بالمائة، ومع ذلك لم يشفع له في الحصول على سكن يحفظ كرامتهم، وحتى ابنه الذي اجتاز البكالوريا لم يظفر بهذه الشهادة بالرغم من تفوقه، جرّاء وضعية السكن البائسة التي لم تسمح له بالتحضير الجيّد يقول والده، الذي كشف بأنه أودع طلبا للحصول على سكن اجتماعي منذ أزيد من أربعين سنة وهو مسجل لدى مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران تحت رقم 4821، ومنذ ذلك التاريخ وهو ينتظر تحقيق حلم السّكن.
بومدين شرفي أطلق صرخة عبر "الشروق" لانتشاله من الجحيم الذي يعيشه رفقة أفراد عائلته داخل سكن هشّ يفتقر لأدنى شروط العيش الكريم، مطالبا السلطات بالتدخل لتمكينه من شقة تحفظ كرامتهم؛ فهل من مجيب يا ترى ؟.
02017/08/25 على 21:411
اخوه لم يكثرت به لما كان حيا ولم يساعده للحصول على مسكن لائق رغم انه كان مسؤولا مرموقا ويملك فيلا كبيرة في شارع يسكنه الاثرياء الجدد ويحكى عنه انه خلال زواج ابنه ذبح 50 خروفا...فاين هو الان؟مثله صديقه والمقرب منه *اويحي*صاحب المشاعر الباردة والقلب الاسود الذي توفت اخته والتي كانت تسكن بيتا غير لائق ماتت وهو لا يكلمها .....
02017/08/25 على 22:28
ايها الاخ الكريم ليس من شيم الجزائريين الاحرار التشفي في بعضهم. مولود شرفي رجل عاقل ومتزن وشريف نعرفه منذ اكثر من اربعين سنة لما كان صحفيا بالاذاعة والتلفزة محطة وهران رفقة عظام على غرار محمد مرزوقي وعبد الحميد حفري ونور الدين رحمون وهل كل من يتقلد منصب مسؤولية يلبي رغبات الاهل والخلان؟ مشكل السكن الةظيفي دمر رجالا كانوا صناديدا شرد عائلات احط من قيم رجال ونساء، وفي مدينتنا هناك اطار في التربية افنى 50 سنة من عمره ولمجرد تقاعده اخرج من السكن الوظيفي على مرائ الناس فقام ببناء براكة في ارض جاره؟؟