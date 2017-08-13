التماس 12 سنة حبسا لعصابة تتاجر بالمخدرات في العاصمة

طالب ممثل الحق العام لدى محكمة الحراش، بتوقيع عقوبة 12 سنة حبسا نافذا ومليوني دينار غرامة مالية، في حق شخصين تراوحت أعمارهما ما بين 24 و44، عن تهمة تخزين ونقل المخدرات بغرض البيع والترويج، بعد توقيفهما من طرف مصالح الأمن بناء على معلومات وردتها بخصوص نشاطهما المشبوه في بيع المخدرات بالضاحية الشرقية للعاصمة باستخدام مركبة سياحية.

المعلومات التي رصدتها مصالح الأمن، اعترف بها المتهم الأول خلال مثوله، الجمعة، أمام هيئة المحكمة للرد على أسئلة القاضي، وأكد أنه تعود على تخزين كميات معتبرة من الكيف المعالج في بيته بطلب من أحد الأشخاص هذا الأخير يوجد في حالة فرار بعد مطاردته من قبل الشرطة يوم الوقائع، حيث يتحصل منه نظير إخفاء المخدرات على مبالغ مالية دون تحديد قيمتها، وهي نفس الوقائع التي أكدتها زوجته التي أطلعت هيئة المحكمة خلال مثولها كشاهدة أنها عثرت مرات عديدة على كميات من الكيف المعالج بين أغراض المنزل، ولدى مواجهته أخبرها بأنها ملك لشخص يخفيها لديه.

من جهته، تراجع المتهم الثاني وهو سائق "كلونديستان" عن تصريحاته خلال سماعه من قبل الضبطية القضائية، بخصوص استعمال سيارته في نقل المخدرات بين أحياء العاصمة لترويجها بطلب من المتهم الأول، وأكد خلال جلسة المحاكمة أنه مدمن ولا علاقة له بالمتاجرة، في انتظار الحكم خلال الأيام المقبلة.