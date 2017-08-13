إيداع الملفات عبر الجامعات سيكون شهر سبتمبر والمسابقات الوطنية في أكتوبر فتح أكثر من 3700 منصب للدكتوراه هذه السنة

منحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التأهيل لـ 49 جامعة و9 مراكز جامعية و13 مدرسة عليا، لفتح مناصب للتكوين في الطور الثالث الدكتوراه للسنة الجامعية 2017/2018، والتي وصل عددها أكثر من 3700 منصب، حسب التخصصات المتاحة لكل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي عبر الوطن .

وانطلاقا من القرار رقم 834 المؤرخ في 27 جويلية 2017، ستفتح مؤسسات التعليم العالي المعنية، أبوابها للطلبة الحاصلين على ماستر، وهذا بعد اجتيازهم لمسابقة وطنية، لمواصلة التكوين في الدكتوراه لمدة ثلاث سنوات، حيث وافقت الوزارة على فتح حوالي 3728 منصب دكتوراه موزعة حسب الاحتياجات الملموسة في كل تخصص وكذا طاقة استيعاب مؤسسة التعليم العالي، والجامعات المعنية بالمسابقة هي جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين، جامعات الجزائر1،2،3، جامعة تيزي وزو، جامعة بجاية، بومرداس، جامعة البويرة، جامعتي البليدة1،2، المدية، غرداية، الجلفة، خميس مليانة، الأغواط، جامعات قسنطينة 1،2،3، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة، عنابة، جامعتي باتنة1،2، بسكرة، الوادي، الطارف، قالمة، جيجل، خنشلة، المسيلة، ورقلة، أم البواقي، جامعتي سطيف1،2، سكيكدة، سوق أهراس، تبسة، برج بوعريريج، أدرار، بشار، معسكر، مستغانم، جامعتي وهران1،2، سعيدة، سيدي بلعباس، تيارت، تلمسان، جامعة العلوم والتكنولوجيا بوهران، الشلف.

أما بالنسبة للمراكز الجامعية التي ستفتح مناصب للدكتوراة هذه السنة، هي كل من المركز الجامعي بتمنراست، وتيبازة، ميلة، عين تموشنت، غليزان، تيسمسيلت، النعامة،البض، والمركز الجامعي بمغنية، ووافقت الوزارة على فتح مناصب الدكتوراة في 13 مدرسة عليا، ويتعلق الأمر بكل من مدرسة الدراسات العليا التجارية، والمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات، المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والإقتصاد التطبيقي، المدرسة العليا للتجارة، المدرسة العليا للصحافة وعلوم الإعلام، المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران، المدرسة الوطنية للإعلام الآلي، المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية، المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت، المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة، المدرسة الوطنية العليا للمعادن والمناجم بعنابة،المدرسة العليا للإعلام الآلي سيدي بلعباس.

وفي سياق متصل أعلنت مؤسسات التعليم العالي عبر الوطن هذه الأيام عن فتح باب الترشيحات لدخول مسابقة الدكتوراة للسنة الجامعية 2017/2018، حيث سيكون إيداع الملفات عبر مختلف الكليات المعنية خلال شهر سبتمبر المقبل، لتجرى المسابقة بعد تدقيق الملفات واختيار المترشحين المقبولين شهر أكتوبر المقبل، ويراعى في عملية الاختيار ترتيب المترشح حسب المعدلات المحصل عليها في الماستر، كما يطلب من المعنيين تقديم شهادة وصفية عن الأعمال المنجزة أثناء الماستر، فضلا عن تقديم كشوف النقاط المحصل عليها في الطور الأول والثاني "ليسانس، ماستر"، وكذا نسخة عن شهادة البكالوريا، وتقديم تصريح لاجتياز المسابقة من الهيئة المستخدمة في حال كان المترشح موظفا.