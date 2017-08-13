مشاهد مؤثرة إمام يبكي طفلاً قتل في اعتداء برشلونة وأبواه يواسيانه

أظهرت لقطات مصورة، بثتها وسائل إعلام إسبانية، إمام أحد مساجد مدينة برشلونة، وهو يبكي تأثراً على أحد الأطفال الذين قضوا في الاعتداء الإرهابي قبل أيام، كما نقل موقع "عربي 21"، السبت.

وذكرت مواقع، أن "شافي" البالغ من العمر ثلاث سنوات، قضى هو و13 آخرين، متأثراً بجراح خطرة بعد الإصابة.

وقالت وسائل إعلام إسبانية، إن والديّ الطفل، احتضنا إمام المسجد، وأكدا أن ما حدث لا يمثل الإسلام الحقيقي.

فيما عمد الوالدان على تهدئة إمام المسجد، ومواساته، وهو ما دفع ناشطين للقول إن بكاء الشيخ لا يأتي على الضحايا فقط، بل على تشويه صورة الدين المتعمدة في برشلونة، وقبلها بدول أوروبية أخرى.

وانتشرت صور الإمام، وهو يبكي، على نطاق واسع، وقال ناشطون إنها تأتي رداً عفوياً على من يتهم رجال الدين المسلمين بدعم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) المتشدد.

يشار إلى أن اعتداء برشلونة الذي أودى بحياة نحو 15 شخصاً، وعشرات الإصابات، تبناه "داعش"، وألقت السلطات الإسبانية القبض على عدد من المشتبه بهم في الهجوم.

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