كوريا الشمالية تطلق عدة مقذوفات في البحر

قالت كوريا الجنوبية، السبت، إن جارتها الشمالية أطلقت العديد من المقذوفات في البحر على ساحلها الشرقي.

وأكد المسؤولون في كوريا الجنوبية، أن صاروخاً أطلق من محافظة كانغوان في كوريا الشمالية، وحلق في الجو على مسافحة 250 كيلومتراً.

وقد هددت بيونغ يانغ، بعد إطلاقها صاروخاً باليستياً الشهر الماضي، باستهداف جزيرة غوام الأمريكية في المحيط الهادئ.

ولكن الاختبار الأخير لم يهدد غوام، حسب المسؤولين العسكريين الأمريكيين، الذين أكدوا إطلاق ثلاثة صواريخ.

وقال قائد القوات الأمريكية في المحيط الهادئ ديفيد بينهام، إن الصاروخين الأول والثالث انفجرا في الهواء. أما الصاروخ الثاني فيبدوا أنه لم ينطلق أصلاً. وأوضح أن العمليات الثلاث استغرقت 30 دقيقة.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، إنها تراقب عن كثب ما تقوم به الجارة الشمالية لتواجه استفزازها.

ويشارك حالياً آلاف الجنود في المناورات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.