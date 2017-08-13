هذه هي الهدية التي قدمها بوتين إلى نتنياهو

نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، فيديو يظهر تلقيه هدية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بنهاية زيارته إلى مدينة سوتشي الروسية، حسب ما نقل موقع "عربي 21".

الفيديو الذي نشره نتنياهو على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر أن الهدية هي كتاب، بدأ ومرافقوه بتصفحه على الفور.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن الكتاب الذي أهداه بوتين لنتنياهو، هو عبارة عن جزء من أول طبعة من كتاب التناخ، الذي يضم فصولاً من التوراة وأسفار الأنبياء.

وعبّر نتنياهو عن امتنانه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لهذه الهدية.

وتابع قوله، بأن الهدية تضم 20 صفحة، مع إمكانية أن تكون مكملة لكتاب تفسير شلومو يتسحاقي، الذي لا توجد فيه هذه الصفحات.

يشار إلى أن التفاصيل التي تسربت عن زيارة نتنياهو لسوتشي، اتسمت بالإثارة، لا سيما ما تردد عبر وسائل إعلام روسية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي عاش ساعات من الرعب، وأظهر تخوفه من اقتراب الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني من "إسرائيل"، وقول بوتين له إن موسكو لا يمكنها مساعدة تل أبيب.

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