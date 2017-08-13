أمن ولاية الجزائر: توقيف 118 شخصا تورطوا في مختلف الجرائم خلال أسبوع فقط

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر 118 شخصا تورطوا في مختلف الجرائم في ظرف أسبوع واحد فقط، حيث أسفرت مداهمات ذات المصالح على حجز 50 سلاحا، إلى جانب كمية معتبرة من المخدرات والأقراص المهلوسة.

وحسب ما جاء في بيان لمصالح أمن ولاية الجزائر، فإن وبهدف تضييق الخناق على الشبكات الإجرامية التي تهدد سلامة المواطن وممتلكاته، نفذت قوات الأمن التابعة لأمن ولاية الجزائر خلال الأسبوع الجاري عمليات مداهمة مست مختلف الأحياء الشعبية خاصة النقاط السوداء والأماكن المشبوهة، أسفرت عن توقيف 118 شخص لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون، على غرار الحيازة والمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية، حمل أسلحة بيضاء محظورة دون سبب شرعي، تم من خلالها حجز 366 قرص من المؤثرات العقلية وكمية من الكيف المعالج قدرت بـ 01 كيلوغرام و691 غرام بالإضافة إلى 50 سلاح أبيض من مختلف الأنواع والأحجام تستعمل في السطو والاعتداءات على المواطنين.