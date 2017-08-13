مسلسل تشرد الفنانين يتواصل الفكاهي داودي رمضان: أنقذوا عائلتي من الموت وامنحوني سكنا كريما

لاتزال معاناة الكثير من الفنانين مع أزمة السكن، رغم الوعود والتطمينات التي يتلقونها من لدن المسؤولين، ولعل من بين تلك العيَنات الفكاهي المتألق داودي رمضان المعروف فنيا بشخصية الحاجة توحة، الذي برز في السنوات الأخيرة بشكل لافت.

خرج رمضان عن صمته وصرح بنبرة حزينة قائلا " لكثير من الناس يظنون ان الفنان، خاصة الكوميدي خفيف الدم، يعيش حياة البذخ واليسر حين يبالغ في رسم البسمة على وجوه المتفرجين، غير أننا نعاني في صمت مند سنوات، بعد عجزي عن إيجاد مسكن يستر أولادي باستثناء غرفة ضيقة متواجدة بحوش عائلي، لا يزال النزاع قائما حوله، وقد كان من بين التبعات السلبية للسكن في هذه الغرفة إصابة أحد أبنائي بمرض ضيق التنفس بسبب ارتفاع الرطوبة، وهي كلها إشارات توحي بتفاقم الوضع إن لم تتدخل السلطات المحلية على رأسها والي الولاية أن تمنحني مثل أي جزائري سكنا محترما يحفظ كرامتي ويجنبني المبيت في العراء".

كما أكد متقمَص شخصية الحاجة توحة أنه سبق أن اردع ملفا خاصا بالسكن الاجتماعي سنة 2013، على مستوى دائرة السانيا بوهران، إلا أنه لم يتلق أي رد إيجابي مما زاد من معاناته وأدخلته في دوامة من اليأس والقنوط رغم انه فنان كوميدي وجب عليه إضحاك المتلقي "فكيف لي أن أتجاوز محنتي وأنا أعاني الأمرين؟" يقول داودي.

ولمن لا يعرف الفنان داودي فقد قضى 26 سنة على ركح المسرح ومجال التمثيل واشتهر في برنامج كوميديا فن سنة 2013 حين احتل المرتبة الثانية، لتبدأ مغامرته مع الكاميرا بتقاسم دور بطولة مع الفنان صالح أوقروت في مسلسل الفقر مونتال، زيادة إلى أعمال أخرى في مسلسل المنشار الذي أنتجته "الشروق تي في"، وأفلام سينمائية مع المخرج محمد حويذق ومسري.