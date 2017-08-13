كشفت الإعلامية ليلى بوزيدي عن جديدها التلفزيوني، وذلك من خلال الإشراف على إنتاج برنامج جديد، هذه المرة في المجال الطبي، حيث نشرت عبر صفحتها على الفايسبوك، صورة عن "أفيش" البرنامج الذي قامت بإنتاجه مؤخرا وتستعد لعرضه، ويحمل عنوان "الصحة هي الصح".
ليلى التي تقدم برنامج "نقاط على الحروف" عبر شاشة "الشروق نيوز"، سبق لها أن عبرت عن اهتمامها بتقديم برنامج يهتم بالصحة وعالم الطب، وقد كان منتظرا خروج هذا العمل إلى الضوء قريبا حيث سبق لها أن طلبت عبر صفحتها الشخصية موافاتها بأرقام وعناوين أطباء يمكنهم المشاركة في برنامج تلفزيوني.
وبحسب العنوان "الصحة هي الصح"، فإن البرنامج طبي يشارك في تقديمه أربعة أطباء في تخصصات مختلفة. وقد تلقت ليلى العديد من التهاني على صفحتها بعد الإعلان عن البرنامج، في الوقت الذي لم تكشف فيه عن موعد عرضه على قناة "الشروق العامة"، وإن كان مرشحا للدخول الاجتماعي المقبل، علما أن هذه النوعية من البرامج تكاد تكون مفقودة في الشاشات الجزائرية، وقد جاء "الصحة هي الصح" لملء الفراغ وتقديم خدمة كبيرة للجمهور.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
الأكثر تفاعلا
1"الصحة هي الصح".. جديد ليلى بوزيدي على شاشة "الشروق"
Français English
الرأي
حبيب راشدين
انهيار أسطورة نهاية التاريخ
عبد الناصر
ماذا ينقصنا عن تونس؟
سليم قلالة
ما هذا التخريف؟
محمد الهادي الحسني
تأملات في رحلة الإيمان والعلم والعمل
سليم قلالة
رأي، في مستقبل الفساد...
عمار يزلي
لـ "خولة" أطلال..
رشيد ولد بوسيافة
"عيب".. يا أشقاءنا في مصر!
نسيم لكحل
آن للكركرية أن تمد رجليها..
حبيب راشدين
عام الجماعة لمواجهة سنين المجاعة
قادة بن عمار
حزب "التكركير" الديمقراطي!
الفيديو
تصاعد الخلاف بين ترامب وأعضاء حزبه من الجمهوريين
مساع دولية لإلغاء استفتاء كردستان
هولندا: اعتقال سائق شاحنة محملة بأسطوانات غاز في مدينة روتردام
شباب بلوزداد .. بين "عزيمة" اللاعبين و "غياب" المسيرين .. !!
إمرأة "رخامية" تحول الصخر والإسمنت إلى قطع فنية
المنتخب الوطني المحلي.. مسؤولية مشتركة في إخفاق "شان 2018"!
أم غيورة تحاول شنق رضيعها لتلفت اهتمام زوجها!
هذه تبريرات ألكاراز وقائد المنتخب بعد هزيمة ليبيا!
المشاركة الجزائرية في بطولة العالم لألعاب القوى.. مسار آخر يدق في نعش رياضتنا!
الأشغال على قدم وساق بملعب الشهيد حملاوي
يقدمه 4 أطباء ويحمل رؤية جديدة في الإعلام المتخصص
"الصحة هي الصح".. جديد ليلى بوزيدي على شاشة "الشروق"
يوسف. أ
كشفت الإعلامية ليلى بوزيدي عن جديدها التلفزيوني، وذلك من خلال الإشراف على إنتاج برنامج جديد، هذه المرة في المجال الطبي، حيث نشرت عبر صفحتها على الفايسبوك، صورة عن "أفيش" البرنامج الذي قامت بإنتاجه مؤخرا وتستعد لعرضه، ويحمل عنوان "الصحة هي الصح".
تغطيات ذات صلة
"الشروق" تمثل الجزائر في المؤتمر الدولي للإعلام الجديد بالأردن
توزيع إعانات "غني NON STOP" ابتداء من 15 سبتمبر المقبل
نجوم وبرامج جديدة حصريا على "راديو الشروق" قريبا!
ليلى التي تقدم برنامج "نقاط على الحروف" عبر شاشة "الشروق نيوز"، سبق لها أن عبرت عن اهتمامها بتقديم برنامج يهتم بالصحة وعالم الطب، وقد كان منتظرا خروج هذا العمل إلى الضوء قريبا حيث سبق لها أن طلبت عبر صفحتها الشخصية موافاتها بأرقام وعناوين أطباء يمكنهم المشاركة في برنامج تلفزيوني.
وبحسب العنوان "الصحة هي الصح"، فإن البرنامج طبي يشارك في تقديمه أربعة أطباء في تخصصات مختلفة. وقد تلقت ليلى العديد من التهاني على صفحتها بعد الإعلان عن البرنامج، في الوقت الذي لم تكشف فيه عن موعد عرضه على قناة "الشروق العامة"، وإن كان مرشحا للدخول الاجتماعي المقبل، علما أن هذه النوعية من البرامج تكاد تكون مفقودة في الشاشات الجزائرية، وقد جاء "الصحة هي الصح" لملء الفراغ وتقديم خدمة كبيرة للجمهور.