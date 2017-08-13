يقدمه 4 أطباء ويحمل رؤية جديدة في الإعلام المتخصص "الصحة هي الصح".. جديد ليلى بوزيدي على شاشة "الشروق"

كشفت الإعلامية ليلى بوزيدي عن جديدها التلفزيوني، وذلك من خلال الإشراف على إنتاج برنامج جديد، هذه المرة في المجال الطبي، حيث نشرت عبر صفحتها على الفايسبوك، صورة عن "أفيش" البرنامج الذي قامت بإنتاجه مؤخرا وتستعد لعرضه، ويحمل عنوان "الصحة هي الصح".

ليلى التي تقدم برنامج "نقاط على الحروف" عبر شاشة "الشروق نيوز"، سبق لها أن عبرت عن اهتمامها بتقديم برنامج يهتم بالصحة وعالم الطب، وقد كان منتظرا خروج هذا العمل إلى الضوء قريبا حيث سبق لها أن طلبت عبر صفحتها الشخصية موافاتها بأرقام وعناوين أطباء يمكنهم المشاركة في برنامج تلفزيوني.

وبحسب العنوان "الصحة هي الصح"، فإن البرنامج طبي يشارك في تقديمه أربعة أطباء في تخصصات مختلفة. وقد تلقت ليلى العديد من التهاني على صفحتها بعد الإعلان عن البرنامج، في الوقت الذي لم تكشف فيه عن موعد عرضه على قناة "الشروق العامة"، وإن كان مرشحا للدخول الاجتماعي المقبل، علما أن هذه النوعية من البرامج تكاد تكون مفقودة في الشاشات الجزائرية، وقد جاء "الصحة هي الصح" لملء الفراغ وتقديم خدمة كبيرة للجمهور.