31 أوت الجاري آخر أجل للمشاركة.. مروة العقروبي لـ"الشروق": "جائزة اتصالات لكتب الطفل" تدعم صناعة كتاب الطفل العربي

دأب المجلس الإماراتي لكتب اليافعين سنويا على تنظيم جائزة اتصالات لكتاب الطفل، التي تعتبر من أرفع جوائز أدب الطفل في العالم العربي، وقد ذاع صيت الجائزة وسط المهتمين والعاملين في مجال أدب الطفل في العالم العربي، وظلت شهرتها تشهد تصاعداً ملحوظاً في كل عام، وتهدف الجائزة التي انطلقت نسختها الأولى في عام 2009 إلى دعم وتحفيز صناعة كتاب الطفل في العالم العربي والارتقاء به.. تكشف رئيسة المجلس مروة العقروبي عن تفاصيل طبعة هذه السنة في هذا الحوار.

تعتبر جائزة اتصالات لكتاب الطفل من أرفع جوائز أدب الطفل في العالم العربي، متى انطلقت الجائزة؟ وما هي الأهداف التي تسعون إلى تحقيقها من وراء تنظيمها؟

انطلقت جائزة اتصالات لكتاب الطفل في عام 2009، بمبادرة من الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسس الرئيس الفخري للمجلس الإماراتي لكتب اليافعين وبرعاية من شركة اتصالات، وتهدف الجائزة التي تعد من أهم الجوائز في مجال أدب الطفل العربي، إلى دعم صناعة كتاب الطفل في العالم العربي والارتقاء به، وتكريم كتب الأطفال المميزة التي تتناول مواضيع معاصرة تثري أدب الطفل، إلى جانب تحفيز الناشرين والكتاب والرسامين للإبداع في مجال نشر كتب الأطفال الصادرة باللغة العربية.

ولاحظنا في المجلس الإماراتي لكتب اليافعين خلال السنوات الماضية أن المشهد العام لواقع كتاب الطفل في الوطن العربي يبين عزوفا كبيراً عن الكتاب العربي والقراءة لدى الأطفال، وذلك نتيجة عدم تلبية الكتب المتوفرة لمتطلبات الطفل في هذا العصر، وتلك أيضاً نتيجة لعدم وجود الدعم الكافي لهذه الفئة من الكتب وغيرها الكثير من العوامل، كل هذه التحديات كانت ماثلة أمامنا ونحن بصدد التأسيس للجائزة، لذلك فإنه من بين سلسلة الأهداف التي نطمح إلى تحقيقها، تنمية عادة القراءة، والوصول بكتاب الطفل إلى متطلبات الفئات المستهدفة، ودعم المبدعين ودور النشر من أجل الاستمرار والتطور.

كيف تنظرون إلى واقع أدب الطفل في العالم العربي؟

أصبح أدب الطفل يحتل مكانة مهمة في هذا العصر، وذلك نتيجة لتنامي وعي المجتمع بالدور الذي يلعبه هذا النوع من الأدب في تربية الطفل وتثقيفه فكريا واجتماعيا ونفسيا وأخلاقيا، وقد شهد أدب الطفل رواجاً كبيراً في مختلف الدول الغربية، حيث بات كتاب الطفل يحظى بالكثير من الاهتمام بوصفه منتجاً تسعى الجهات الناشرة إلى تطويره وتحديثه ليكون مقبولاً عند أكبر شريحة من الأطفال، خصوصاً في ظل منافسة الإعلام الحديث للكتاب سواء في تقديم المعلومة أم تسلية الأطفال.

وقد شهدنا في السنوات القليلة الماضية اهتمام جهات عربية عديدة من دور نشر ومؤسسات رسمية وأهلية بنشر الكتب الموجهة إلى الأطفال، ومع بدايات هذا الاهتمام كان هناك انتقادات كثيرة توجه إلى أدب الطفل العربي، فكان البعض يرى بأن الكثير من الأعمال المقدمة كانت مترجمة ولا تراعي خصوصية الطفل العربي، وقد تم تلافي هذا القصور بإنتاج كتب وروايات وقصص عربية، تتماشي مع القيم والمثل العربية، وعليه نقول إن واقع أدب الطفل في العالم العربي مطمئن إلى حد ما ولكننا نطمح إلى تحقيق نتائج أكبر وأفضل من النتائج المحققة.

للراغبين في المشاركة، ما هي أهم الشروط والمعايير التي يجب مراعاتها قبل التقديم؟

الترشح لفئات الجائزة المختلفة مفتوح أمام جميع دور النشر التي تصدر كتباً للأطفال باللغة العربية من مختلف أنحاء العالم، مع مراعاة معايير محددة أهمها ألا يكون الكتاب قد سبق له الفوز بجائزة محلية أو عربية أو عالمية، وأن يكون عملاً أصيلاً، إذ تُستبعد الأعمال المترجمة والمقتبسة، هذا مع ضرورة مراعاة أن الجائزة تشمل كتب الأطفال الخاصة بالفئة العمرية منذ الولادة وحتى 12 عاماً، وكتب اليافعين المخصصة للفئة العمرية بين 13- 18 عاماً.

وفيما يخص عدد الكتب المسموح به لكل دار نشر فهناك سقف محدد فقط فيما يخص فئة كتب الأطفال ويجب على أي دار نشر ألا يتجاوز عدد ترشيحاتها في هذه الفئة ثلاثة كتب، أما في فئة كتب اليافعين فيمكنهم التقدم بأي عدد من الكتب، فقط يجب مراعاة ألا يكون الكتاب قد مضى على نشره أكثر من ثلاث سنوات لفئة كتب الأطفال، وخمس سنوات لفئة كتب اليافعين.

ما هو آخر موعد للمشاركة في الجائزة؟

سيكون تاريخ 31 أوت الجاري هو آخر موعد لقبول طلبات الترشيح، ولمزيد من المعلومات حول التقديم للجائزة، يرجى زيارة الموقع الرسمي للجائزة:

www.EtisalatAward.ae

كم تبلغ القيمة المالية للجائزة؟ وكيف يتم توزيعها؟

تبلغ القيمة الإجمالية لجائزة اتصالات لكتاب الطفل 1.2 مليون درهم إماراتي (نحو 326 ألف دولار أمريكي)، تتوزع على الفئات التالية: 300 ألف درهم إماراتي (نحو 82 ألف دولار أمريكي) لفئة كتاب العام للطفل يتم توزيعها على الناشر والمؤلف والرسام، بواقع 100 ألف درهم إماراتي (نحو 27 ألف دولار أمريكي) لكل واحد منهم، 200 ألف درهم إماراتي (نحو 54 ألف دولار أمريكي) لفئة كتاب العام لليافعين، توزع مناصفة بين المؤلف والناشر.

100 ألف درهم إماراتي (نحو 27 ألف دولار أمريكي) لكل من الكتاب الفائز بجائزة أفضل نص، والكتاب الفائز بأفضل رسوم، والكتاب الفائز بأفضل إخراج، والتطبيق الفائز بجائزة أفضل تطبيق تفاعلي لكتاب و300 ألف درهم إماراتي (نحو 82 ألف دولار أمريكي) مخصصة لتنظيم سلسلة ورش عمل لبناء قدرات الشباب العربي في الكتابة، والرسم.

حدثينا عن المراحل التي مرت بها الجائزة؟

مرت جائزة اتصالات لكتاب الطفل خلال مسيرتها بعدة مراحل فمنذ انطلاقتها الأولى في عام 2009 وحتى نسختها الرابعة كانت الجائزة تمنح كاملة لكتاب واحد فائز من بين كافة الكتب المترشحة، وتوزع قيمة الجائزة بين دار النشر، والكاتب، والرسام، إلى أن جاءت النسخة الخامسة في عام 2013، التي شهدت إطلاق الجائزة بشكل جديد ضم خمس فئات هي فئة كتاب العام للطفل، وفئة كتاب العام لليافعين، وفئة أفضل نص، وفئة أفضل رسوم، وفئة أفضل إخراج، مما أضاف إليها مزيداً من التألق والبريق، ونشهد هذا العام استحداث فئة جديدة هي فئة "أفضل تطبيق تفاعلي لكتاب" لتصل فئات الجائزة إلى ست فئات.

ما هي آخر التطورات التي طرأت على النسخة التاسعة؟

بدأنا في استقبال الطلبات الخاصة بالنسخة التاسعة من الجائزة في شهر أفريل الماضي، وقد شهدنا إقبالاً كبيراً من قبل الناشرين والكُتاب، ما يُنبئ بارتفاع نسبة المشاركة مقارنة بالأعوام السابقة، واستقبلنا حتى في نسخة هذا العام مشاركات من 3 دول خارج الوطن العربي، لم يسبق لها المشاركة في الجائزة منذ انطلاقتها في عام 2009، هي الولايات المتحدة الأميركية بثلاث مشاركات، ومشاركة واحدة لكل من المملكة المتحدة، وقبرص.

ويعكس استقبال الجائزة أعمالا لدور نشر تعمل خارج المنطقة العربية، التنامي الكبير الذي تشهده الجائزة، ونجاحها في الترويج لأدب الطفل العربي عالميا، وتحفيز دور النشر الأوروبية والأميركية إلى الاهتمام بنشر إصدارات باللغة العربية، تُخاطب الأطفال واليافعين العرب.

كيف تنظرون إلى إسهامات الجائزة في الارتقاء بأدب الطفل العربي؟

عملت جائزة اتصالات لكتاب الطفل طيلة ثماني السنوات الماضية، على تحفيز صناعة كتاب الطفل في العالم العربي، وتشجيع الناشرين والمؤلفين والرسامين للإسهام في تقديم كتاب راق في شكله، مواكب في موضوعه، عصري في تناوله وتنظيمه. وقد أسهمت الجائزة في ظهور نمط جديد من كتب الأطفال القادرة على جذب الطفل وتحفيزه على القراءة والمطالعة، والتحليق به بعيداً في فضاء المعرفة والثقافة.

معلومات حول التقديم للجائزة

تستقبل الجائزة النسخة المطبوعة من المشاركات عن طريق البريد السريع، وذلك على العنوان التالي: الإمارات العربية المتحدة – الشارقة – القصباء – مبنى (D) – الطابق الأول – مكتب 45 - المجلس الإماراتي لكتب اليافعين - ص.ب: 1421، هاتف00 97165542111 :فاكس0097165542345، بريد إلكتروني:info@uaebby.org.ae