بعد إجرائه لعملية جراحية بفرنسا جمال علام طريح الفراش وميهوبي يزوره ببجاية

اطمأن وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، السبت، على الحالة الصحية للفنان القبائلي جمال علام الذي يعاني من المرض بمسكنه العائلي الكائن ببجاية. وتمنى الوزير الذي كان مرفقا بوالي بجاية محمد حطاب، الشفاء العاجل للفنان جمال علام بعد أن تبادل معه أطراف الحديث مطولا، حيث تذكر الطرفان ذكريات الماضي، وتأتي هذه الزيارة بعد رواج شائعات أطلقتها مؤخرا بعض المواقع الإخبارية على النت تتحدث عن وفاة الفنان، وهي الشائعات التي كذبها أصدقاؤه وذووه قبل أن يعود إلى الجزائر بعد العملية الجراحية التي أجراها بفرنسا، وقد استحسن علام زيارة الوزير الذي تنقل خصيصا للاطمئنان على الحالة الصحة لأحد أصدقاء الصغر، في انتظار التفكير في تكريمه.

معلوم أن الفنان جمال علام يعتبر من بين أهم الفنانين بالجزائر بعد أن تعلم الموسيقى على يد الفنان الشيخ صادق البجاوي، حيث أطلق أول ألبوم له بالسوق عام 1973 بعنوان "ماراديوغال" أي حينما يعود، وألبومات أخرى على غرار "سي سليمان" و"ساليمو" كللت جلها بنجاح كبير داخل وخارج الوطن، كما اشتغل جمال علام بالقناة الثالثة سنوات السبعينات.