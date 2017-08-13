أعلن، رعية فرنسي، يدعى ميشال بيار نوال دبوز، 56 سنة إسلامه، وينحدر دبوز من جنوب فرنسا، وبالضبط من منطقة بيزنسون نزانصون، يشتغل تقني بمصلحة الصيانة بشركة آس أل تي لافالان، المختصة في البناء بولاية سكيكدة.
وأشهر إسلامه، السبت، حيث نطق بالشهادتين بمقر مديرية الشؤون الدينية والأوقاف، وأشهر إسلامه بمسجد الخلفاء الراشدين بعاصمة الولاية، وأختار اسم "هشام" وذلك بحضور عدد كبير من المصلين الذين صدحت حناجرهم بهتافات التهليل والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتابعون مراسيم نطق هشام بالشهادتين، وصرح هذا الأخير أنه اختار الإسلام عقيدة ودينا عن قناعة تامة بعد احتكاكه بالعمال الجزائريين، كما أهدى له مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية سكيكدة بدر الدين عمراني مصحفا مترجما للغة الفرنسية الذي يتقنها، ولباسا إسلاميا.
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فرنسي يشهر إسلامه بسكيكدة
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أعلن، رعية فرنسي، يدعى ميشال بيار نوال دبوز، 56 سنة إسلامه، وينحدر دبوز من جنوب فرنسا، وبالضبط من منطقة بيزنسون نزانصون، يشتغل تقني بمصلحة الصيانة بشركة آس أل تي لافالان، المختصة في البناء بولاية سكيكدة.
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وأشهر إسلامه، السبت، حيث نطق بالشهادتين بمقر مديرية الشؤون الدينية والأوقاف، وأشهر إسلامه بمسجد الخلفاء الراشدين بعاصمة الولاية، وأختار اسم "هشام" وذلك بحضور عدد كبير من المصلين الذين صدحت حناجرهم بهتافات التهليل والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتابعون مراسيم نطق هشام بالشهادتين، وصرح هذا الأخير أنه اختار الإسلام عقيدة ودينا عن قناعة تامة بعد احتكاكه بالعمال الجزائريين، كما أهدى له مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية سكيكدة بدر الدين عمراني مصحفا مترجما للغة الفرنسية الذي يتقنها، ولباسا إسلاميا.