شهدت مصلحة الولادة بالمستشفى الجامعي ابن رشد بعنابة، ليلة الجمعة، حادثة مأساوية، إثر وفاة توأمان أثناء عملية توليد والدتهما، إذ قالت مصادر متطابقة من داخل المستشفى أن القابلة التي أشرفت على توليد الحامل قد تكون ارتكبت خطأ أدى إلى خنق التوأمين.
قالت المصادر ذاتها في معلومات أدلت بها "للشروق"، أن زوج الحامل لم يهضم خبر وفاة توأميه الذي تلقاه صباح السبت، وهجم على إحدى القابلات واعتدى عليها بالضرب المبرح مهددا إياها بالقتل، إذ سحلها على الأرض وكان سيؤذيها أكثر لولا تدخل المواطنين الحاضرين والطاقم الطبي حسب شهود عيان، وذلك بعد أن اتهم القابلة التي أشرفت على عملية التوليد بخنق طفليه بسبب خطأ في التوليد لاسيما وأنّ حالة زوجته بدت معقدة وتتطلب عناية خاصة حسب قوله.
من جهتها، نفت القابلة التي تعرّضت للضرب إشرافها على عملية التوليد، إذ أنها باشرت مناوبتها بعد أن كانت قابلة أخرى قد ولّدت الضحية وهي لم تكن حاضرة، بل واصلت فقط متابعة حالة المريضة، بينما تحدثت مصادر من داخل المستشفى عن عجز القابلة التي أشرفت على عملية التوليد عن التعامل مع حالة الحامل. وقد رفع والد التوأمين شكوى لدى مصالح الأمن متهما المستشفى بالإهمال الذي أدى إلى الوفاة، وعدم اتخاذ الإجراءات الضرورية والآمنة للتعامل مع زوجته.
كما احتج أفراد الطاقم الطبي والعمال الذين شهدوا واقعة الاعتداء على القابلة، منددين بالاعتداءات التي أصبحت تطالهم دائما من أهالي المرضى، مشيرين إلى الغياب التام لأعوان الأمن أثناء وقوع الحادث .
من جهتها، قالت المكلفة بالإعلام في اتصال هاتفي مع "الشروق اليومي"، أنّ إدارة المستشفى فتحت تحقيقا معمقا لمعرفة أسباب الوفاة والتي قالت أن الإدارة ستعرضها للرأي العام في اليومين المقبلين، إذ تزامنت الحادثة مع عطلة نهاية الأسبوع التي يتوقف خلالها عمل العديد من المصالح.
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على إثر وفاة توأمين في مصلحة التوليد بمستشفى ابن رشد بعنابة
زوج يعتدي على قابلة بالضرب ويتهم المستشفى بالإهمال
ب. حسينة
شهدت مصلحة الولادة بالمستشفى الجامعي ابن رشد بعنابة، ليلة الجمعة، حادثة مأساوية، إثر وفاة توأمان أثناء عملية توليد والدتهما، إذ قالت مصادر متطابقة من داخل المستشفى أن القابلة التي أشرفت على توليد الحامل قد تكون ارتكبت خطأ أدى إلى خنق التوأمين.
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قالت المصادر ذاتها في معلومات أدلت بها "للشروق"، أن زوج الحامل لم يهضم خبر وفاة توأميه الذي تلقاه صباح السبت، وهجم على إحدى القابلات واعتدى عليها بالضرب المبرح مهددا إياها بالقتل، إذ سحلها على الأرض وكان سيؤذيها أكثر لولا تدخل المواطنين الحاضرين والطاقم الطبي حسب شهود عيان، وذلك بعد أن اتهم القابلة التي أشرفت على عملية التوليد بخنق طفليه بسبب خطأ في التوليد لاسيما وأنّ حالة زوجته بدت معقدة وتتطلب عناية خاصة حسب قوله.
من جهتها، نفت القابلة التي تعرّضت للضرب إشرافها على عملية التوليد، إذ أنها باشرت مناوبتها بعد أن كانت قابلة أخرى قد ولّدت الضحية وهي لم تكن حاضرة، بل واصلت فقط متابعة حالة المريضة، بينما تحدثت مصادر من داخل المستشفى عن عجز القابلة التي أشرفت على عملية التوليد عن التعامل مع حالة الحامل. وقد رفع والد التوأمين شكوى لدى مصالح الأمن متهما المستشفى بالإهمال الذي أدى إلى الوفاة، وعدم اتخاذ الإجراءات الضرورية والآمنة للتعامل مع زوجته.
كما احتج أفراد الطاقم الطبي والعمال الذين شهدوا واقعة الاعتداء على القابلة، منددين بالاعتداءات التي أصبحت تطالهم دائما من أهالي المرضى، مشيرين إلى الغياب التام لأعوان الأمن أثناء وقوع الحادث .
من جهتها، قالت المكلفة بالإعلام في اتصال هاتفي مع "الشروق اليومي"، أنّ إدارة المستشفى فتحت تحقيقا معمقا لمعرفة أسباب الوفاة والتي قالت أن الإدارة ستعرضها للرأي العام في اليومين المقبلين، إذ تزامنت الحادثة مع عطلة نهاية الأسبوع التي يتوقف خلالها عمل العديد من المصالح.