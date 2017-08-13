أعلن الجيش اللبناني، الأحد، وقفا لاطلاق النار في حملته على تنظيم داعش في شرق البلاد قرب الحدود مع سوريا، لافساح المجال للمفاوضات المتعلقة بجنود مخطوفين منذ 2014.
وكان الجيش اللبناني بدأ حملته ضد جهاديي التنظيم المتحصنين في جرود رأس بعلبك والقاع بشرق لبنان في 19 أوت.
وأعلنت قيادة الجيش في بيان عن "وقف لإطلاق النار اعتبارا من الساعة 07,00 (04,00 ت غ) من اليوم الأحد "افساحا للمجال امام المرحلة الاخيرة للمفاوضات المتعلقة بمصير العسكريين المختطفين" التسعة المحتجزين لدى تنظيم الدولة الاسلامية على الأرجح.
والجنود التسعة جزء من مجموعة من ثلاثين عسكريا لبنانيا احتجزوا من قبل جبهة النصرة وتنظيم الدولة الاسلامية بعد معارك عنيفة شهدتها بلدة عرسال في 2014. وافرج عن 16 من هؤلاء العسكريين في 2015 بعد أن أعدمت جبهة النصرة أربعة منهم وتوفي خامس متاثرا باصابته.
وقال مصدر في الجيش اللبناني لوكالة فرانس برس أن "المفاوضات جارية من أجل انسحاب الدولة الاسلامية وتقديمه معلومات عن مصير الجنود".
وأكد أنه لم يتم تحديد مهلة لوقف اطلاق النار.
بالتزامن مع حملة الجيش اللبناني، اطلق حزب الله هجوما من الجانب السوري من الحدود في القلمون الغربي.
وأعلن الاعلام الحربي لحزب الله من جهته "وقف اطلاق نار ابتداء من الساعة السابعة صباحا في اطار اتفاق شامل لانهاء المعركة في القلمون الغربي ضد تنظيم داعش".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
الأكثر تفاعلا
1إمام يبكي طفلاً قتل في اعتداء برشلونة وأبواه يواسيانه
2هذه هي الهدية التي قدمها بوتين إلى نتنياهو
3الغرب يبلغ المعارضة السورية أن الأسد سيبقى
4الروهينغا يحاولون الفرار لبنغلاديش مع تواصل المعارك
5"لن نقبل بساعة عمل واحدة يوم الجمعة"
Français English
الرأي
صالح عوض
تغير المواقع في ترتيب المعادلة الفلسطينية
عمار يزلي
شوارب.. قطط!
محمد حمادي
هذيان بكل الألوان؟!
حبيب راشدين
انهيار أسطورة نهاية التاريخ
عبد الناصر
ماذا ينقصنا عن تونس؟
سليم قلالة
ما هذا التخريف؟
محمد الهادي الحسني
تأملات في رحلة الإيمان والعلم والعمل
سليم قلالة
رأي، في مستقبل الفساد...
عمار يزلي
لـ "خولة" أطلال..
رشيد ولد بوسيافة
"عيب".. يا أشقاءنا في مصر!
الفيديو
تصاعد الخلاف بين ترامب وأعضاء حزبه من الجمهوريين
مساع دولية لإلغاء استفتاء كردستان
هولندا: اعتقال سائق شاحنة محملة بأسطوانات غاز في مدينة روتردام
شباب بلوزداد .. بين "عزيمة" اللاعبين و "غياب" المسيرين .. !!
إمرأة "رخامية" تحول الصخر والإسمنت إلى قطع فنية
المنتخب الوطني المحلي.. مسؤولية مشتركة في إخفاق "شان 2018"!
أم غيورة تحاول شنق رضيعها لتلفت اهتمام زوجها!
هذه تبريرات ألكاراز وقائد المنتخب بعد هزيمة ليبيا!
المشاركة الجزائرية في بطولة العالم لألعاب القوى.. مسار آخر يدق في نعش رياضتنا!
الأشغال على قدم وساق بملعب الشهيد حملاوي
الجيش اللبناني يعلن وقف اطلاق النار مع داعش
أ ف ب - الشروق أونلاين
أعلن الجيش اللبناني، الأحد، وقفا لاطلاق النار في حملته على تنظيم داعش في شرق البلاد قرب الحدود مع سوريا، لافساح المجال للمفاوضات المتعلقة بجنود مخطوفين منذ 2014.
تغطيات ذات صلة
"العلاقات مع الجزائر متفوقة.. ولا مسؤول زارنا منذ سبع سنوات"
بورما: السلطات تجلي الآلاف من غير المسلمين
الجيش اللبناني يعلن وقف اطلاق النار مع داعش
"حفتر تعهد بالتخلي عن الحكم العسكري إذا أصبح رئيسًا للبلاد"
"لن نقبل بساعة عمل واحدة يوم الجمعة"
وكان الجيش اللبناني بدأ حملته ضد جهاديي التنظيم المتحصنين في جرود رأس بعلبك والقاع بشرق لبنان في 19 أوت.
وأعلنت قيادة الجيش في بيان عن "وقف لإطلاق النار اعتبارا من الساعة 07,00 (04,00 ت غ) من اليوم الأحد "افساحا للمجال امام المرحلة الاخيرة للمفاوضات المتعلقة بمصير العسكريين المختطفين" التسعة المحتجزين لدى تنظيم الدولة الاسلامية على الأرجح.
والجنود التسعة جزء من مجموعة من ثلاثين عسكريا لبنانيا احتجزوا من قبل جبهة النصرة وتنظيم الدولة الاسلامية بعد معارك عنيفة شهدتها بلدة عرسال في 2014. وافرج عن 16 من هؤلاء العسكريين في 2015 بعد أن أعدمت جبهة النصرة أربعة منهم وتوفي خامس متاثرا باصابته.
وقال مصدر في الجيش اللبناني لوكالة فرانس برس أن "المفاوضات جارية من أجل انسحاب الدولة الاسلامية وتقديمه معلومات عن مصير الجنود".
وأكد أنه لم يتم تحديد مهلة لوقف اطلاق النار.
بالتزامن مع حملة الجيش اللبناني، اطلق حزب الله هجوما من الجانب السوري من الحدود في القلمون الغربي.
وأعلن الاعلام الحربي لحزب الله من جهته "وقف اطلاق نار ابتداء من الساعة السابعة صباحا في اطار اتفاق شامل لانهاء المعركة في القلمون الغربي ضد تنظيم داعش".