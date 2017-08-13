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بداية من 29 أكتوبر.. والخط يكون ذهابا وأيابا
جسر جوي يربط ورقلة بالبقاع المقدسة أسبوعيا
أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، السبت، عن برمجة رحلة جوية أسبوعية بين ورقلة والبقاع المقدسة، بغرض أداء مناسك العمرة، وذلك إبتداء من 29 أكتوبر القادم، مما سيجنب معاناة التنقل لسكان الجنوب إلى المطارات الأخرى.
وحسب بيان صادر عن المديرية الجهوية للجوية الجزائرية بورقلة، سيكون هذا الخط الجوي الدولي "ذهابا وإيابا" مرة في الأسبوع عبر طائرة شحن كبيرة، وسيضمن في نفس الوقت، رحلة على الخطوط الداخلية "الجزائر- ورقلة - الجزائر" بعدد يفوق 269 مقعد وحمولة للبضائع من 10 إلى 17 طنا، مما سيسمح للمصدرين والمستوردين بشحن بضائعهم بين الجزائر والسعودية.
وستكون رحلات الإقلاع حسب البيان ذاته، من مطار عين البيضاء بورقلة نحو جدة بالسعودية كل يوم أربعاء، فيما برمجت رحلات الإياب نحو مطار ورقلة انطلاقا من المدينة المنورة كل يوم خميس، مثلما تم شرحه بالتفصيل في البيان ذاته.
ويأتي هذا الخط الجوي المرتقب الذي سيضاف إلى عدة رحلات مبرمجة منذ سنة 2013، لنقل المعتمرين نحو البقاع المقدسة انطلاقا من مطار ورقلة، في إطار سلسلة التدابير المتخذة مؤخرا من طرف شركة الخطوط الجوية الجزائرية، في انتظار فتح خط دولي جديد بين حاسي مسعود بولاية ورقلة والعاصمة التونسية، فضلا عن تدعيم الأنشطة الاقتصادية على مستوى مطارات ورقلة وغرداية والوادي، إضافة إلى تحسين شروط العمل لمستخدمي المؤسسة.
بلقاسم - الجزائر2017/08/27 على 11:381
وعلى المسلمين والسعوديين زيارة الأماكن المقدسة الجزائرية ----الزوايا --- الجامع الكبير---الأمير عبد القادر ---مقام الشهيد ----العالية----