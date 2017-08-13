تسببت الأمطار الخفيفة التي تساقطت مساء شمال وشرق إقليم ولاية البليدة في وقوع حادثي مرور على الطريق السيار، كانت حصيلتهما ثقيلة حيث لقي شخصان حتفهما وتعرض 44 آخرين في ظرف 6 ساعات، الحادث الأول وقع في حدود العاشرة ليلا عقب اصطدام تسلسلي لـ 14 سيارة بالطريق السيار شرق غرب في شقه الواقع ببلدية بني مراد وتحديدا عند محول وادي العلايق ما خلف إصابة 18 شخصا بجروح وُصفت بالخفيفة.
وحسب مصدر من مديرية الحماية المدنية في اتصال بالشروق اليومي، فإن سبب الحادث هو رذاذ المطر الذي أدى إلى انزلاق الطريق. أما الحادث الأخطر فوقع بالطريق السريع بوفاريك باتجاه الجزائر العاصمة، حيث انحرفت حافلة لنقل المسافرين من نوع "هيجر" تعمل على خط عين تيموشنت ـ الجزائر العاصمة ـ سطيف وانقلابها بالطريق ما أدى لوفاة شابين أعمارهما 27 و 25 سنة على التوالي. حيث تم التعرف على هوية أحدهما ويتعلق الأمر بالمدعو "ع ش"، الساكن بمنطقة تيميمون بولاية أدرار. فيما لم يتم ساعتها التعرف على هوية المتوفى الثاني، وتدخلت وحدات الحماية المدنية لبوفاريك وبني مراد وبتدعيم من الوحدة الرئيسية لاجلاء الضحايا نحو مستشفيات الولاية كما تم انتشال شخص كان محصورا بحطام الحافلة.
.. وإصابة عامل في انهيار للخرسانة بجسر في الأربعاء
تعرض عامل لحادث خطير أمس الأول عقب انهيار جسر في طور الترميم يقع بالطريق الوطني رقم 8 وتحديدا في شقه الذي يربط بلدية الأربعاء شرق ولاية البليدة بتابلاط في ولاية المدية، وأفادت مصادر الشروق أن الضحية كان رفقة زملائه بصدد وضع الخرسانة بالجزء الذي الذي شهد حادث انهيار جزئي بالجسر أواخر شهر جويلية الفارط، غير أن هذا الأخير لم يصمد وبمجرد الانتهاء من صب الخرسانة انهار الجسر مجددا، ما خلف إصابة عامل بجروح متفاوتة ليتم نقله على عجل نحو العيادة متعددة الخدمات بالأربعاء، للإشارة فإن الطريق الوطني رقم 8 "طريق تابلاط" تم غلقه وتحويل مرتاديه نحو طريق تاشت منذ ما يقارب الشهر.
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قتيلان و 44 جريحا في حادثي سير بسبب الأمطار في البليدة
حسناء. ب
تسببت الأمطار الخفيفة التي تساقطت مساء شمال وشرق إقليم ولاية البليدة في وقوع حادثي مرور على الطريق السيار، كانت حصيلتهما ثقيلة حيث لقي شخصان حتفهما وتعرض 44 آخرين في ظرف 6 ساعات، الحادث الأول وقع في حدود العاشرة ليلا عقب اصطدام تسلسلي لـ 14 سيارة بالطريق السيار شرق غرب في شقه الواقع ببلدية بني مراد وتحديدا عند محول وادي العلايق ما خلف إصابة 18 شخصا بجروح وُصفت بالخفيفة.
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وحسب مصدر من مديرية الحماية المدنية في اتصال بالشروق اليومي، فإن سبب الحادث هو رذاذ المطر الذي أدى إلى انزلاق الطريق. أما الحادث الأخطر فوقع بالطريق السريع بوفاريك باتجاه الجزائر العاصمة، حيث انحرفت حافلة لنقل المسافرين من نوع "هيجر" تعمل على خط عين تيموشنت ـ الجزائر العاصمة ـ سطيف وانقلابها بالطريق ما أدى لوفاة شابين أعمارهما 27 و 25 سنة على التوالي. حيث تم التعرف على هوية أحدهما ويتعلق الأمر بالمدعو "ع ش"، الساكن بمنطقة تيميمون بولاية أدرار. فيما لم يتم ساعتها التعرف على هوية المتوفى الثاني، وتدخلت وحدات الحماية المدنية لبوفاريك وبني مراد وبتدعيم من الوحدة الرئيسية لاجلاء الضحايا نحو مستشفيات الولاية كما تم انتشال شخص كان محصورا بحطام الحافلة.
.. وإصابة عامل في انهيار للخرسانة بجسر في الأربعاء
تعرض عامل لحادث خطير أمس الأول عقب انهيار جسر في طور الترميم يقع بالطريق الوطني رقم 8 وتحديدا في شقه الذي يربط بلدية الأربعاء شرق ولاية البليدة بتابلاط في ولاية المدية، وأفادت مصادر الشروق أن الضحية كان رفقة زملائه بصدد وضع الخرسانة بالجزء الذي الذي شهد حادث انهيار جزئي بالجسر أواخر شهر جويلية الفارط، غير أن هذا الأخير لم يصمد وبمجرد الانتهاء من صب الخرسانة انهار الجسر مجددا، ما خلف إصابة عامل بجروح متفاوتة ليتم نقله على عجل نحو العيادة متعددة الخدمات بالأربعاء، للإشارة فإن الطريق الوطني رقم 8 "طريق تابلاط" تم غلقه وتحويل مرتاديه نحو طريق تاشت منذ ما يقارب الشهر.