أكد رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز، وجود زيادات تتراوح ما بين 10 و15 بالمائة في أسعار الأدوات المدرسية مقارنة بالعام الماضي، ويرجعه التجار دوما لانخفاض قيمة الدينار، خاصة إذا علمنا أن 80 بالمائة من الأدوات الموجودة في السوق المحلية مستوردة.
وحذر المتحدث من غياب الرقابة على الأدوات المدرسية الموجودة في المحلات والأسواق الفوضوية، فوزارة التجارة تفرض رخصة مسبقة في المواد الصناعية قبل استيرادها أو تصنيعها، لكن لا توجد متابعة بعد ذلك، فالمخبر المكلف بالمراقبة والمتابعة لم تنته أشغال إنجازه منذ 2008، ليضيف الأدوات المدرسية الموجودة في السوق غير مراقبة تحليليا، بل وثائقيا فقط.
وشدد حريز من خطورة بعض الأدوات المدرسية كالممحاة والعجينة المعطرتين لاحتوائها على معادن ثقيلة جدا وخطيرة، قد تصيب الأطفال في حال وضعوها داخل فمهم أو أكلوها بتسمم كيميائي، مضيفا أن الرائحة العطرية الزكية التي تحملها هذه الأدوات والتي تشبه رائحة الحلوة أو اللبان "العلك" يشجعان الطفل على أكلها، لذا لابد على الأولياء والمعلمين منع الأطفال من وضعها في فمهم. كما لابد على الوزارة الوصية التدخل لمنع بعض الأدوات ذات الجودة الرديئة لعدم مطابقتها لمعايير وشروط السلامة.
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كشف عن زيادات 15 بالمائة في الأسعار... زكي حريز يحذر:
أدوات مدرسية معطرة تصيب التلاميذ بتسمم كيميائي
زهيرة مجراب
أكد رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز، وجود زيادات تتراوح ما بين 10 و15 بالمائة في أسعار الأدوات المدرسية مقارنة بالعام الماضي، ويرجعه التجار دوما لانخفاض قيمة الدينار، خاصة إذا علمنا أن 80 بالمائة من الأدوات الموجودة في السوق المحلية مستوردة.
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وحذر المتحدث من غياب الرقابة على الأدوات المدرسية الموجودة في المحلات والأسواق الفوضوية، فوزارة التجارة تفرض رخصة مسبقة في المواد الصناعية قبل استيرادها أو تصنيعها، لكن لا توجد متابعة بعد ذلك، فالمخبر المكلف بالمراقبة والمتابعة لم تنته أشغال إنجازه منذ 2008، ليضيف الأدوات المدرسية الموجودة في السوق غير مراقبة تحليليا، بل وثائقيا فقط.
وشدد حريز من خطورة بعض الأدوات المدرسية كالممحاة والعجينة المعطرتين لاحتوائها على معادن ثقيلة جدا وخطيرة، قد تصيب الأطفال في حال وضعوها داخل فمهم أو أكلوها بتسمم كيميائي، مضيفا أن الرائحة العطرية الزكية التي تحملها هذه الأدوات والتي تشبه رائحة الحلوة أو اللبان "العلك" يشجعان الطفل على أكلها، لذا لابد على الأولياء والمعلمين منع الأطفال من وضعها في فمهم. كما لابد على الوزارة الوصية التدخل لمنع بعض الأدوات ذات الجودة الرديئة لعدم مطابقتها لمعايير وشروط السلامة.