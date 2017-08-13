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طالبوا والي الوادي بالتدخل العاجل
سكان حي "علوشة" بجامعة يفتقدون شروط العيش الكريم
نقل سكان حي 60 مسكن الواقع بعلوشة التابعة إلى الزاوية بلدية جامعة، التي تبعد عنها بنحو 5 كم، جملة من المشاكل المتعلقة بواقعهم المعيشي المزري الذي يفتقد أدنى شروط العيش، معبرين عن امتعاضهم من انعدام فرص التنمية المحلية التي غابت عن واقعهم.
وحسب نفس ذات المتحدث، أن أزيد من 60 عائلة، يعيشون خارج مجال التغطية التنموية من حيث التهيئة بداية من انعدام ماء الشرب، حيث ظل سكان حي "علوشة" تحت وطأة العطش والجري وراء الماء. وأضاف هؤلاء أن شبكات التوصيل غير موجودة، فضلا عن البنية التحتية المنعدمة، لا سيما غياب الربط بشبكة الكهرباء. وحسب السكان أن التزويد بهذه الطاقة يتم عن طريق كابل كهربائي واحد فقط كحل ترقيعي يستعمله جميع سكان الحي ضمن شبكة عشوائية، تكاد بالكاد تكفي الإنارة بالبيوت، دون القدرة على استعمال الأجهزة الكهرو ـ منزلية.
من جهة أخرى، أضاف هؤلاء أن السكان لا يعرفون شيئا اسمه الإنارة العمومية حيث تظل شوارع الحي غارقة في الظلام، على مدار السنة بسبب انعدام الأعمدة الكهربائية والشبكة حسبهم، أما بخصوص الغاز الطبيعي فهو حلم صعب المنال وكل هذا سببه التهميش والحقرة من طرف السلطات المحلية سواء على مستوى المجلس البلدي أم الدائرة حسبهم.
أما الهاتف والشبكة الهاتفية والإنترنت، فهي الأخرى بعيدة المنال، بالنسبة إلى الشباب الذين طالبوا بجزء بسيط جدا من المرافق الشبانية وساحة للعب والترفيه عن النفس. وأمام كل هذا يعاني سكان الحي مشكل الأوساخ التي يجلبها لهم السوق القريب من الحي دون التفاتة السلطات التي لا تعرفهم إلا في الانتخابات على حد قولهم، رغم أن تدهور المحيط جلب للسكان عديد المخاطر من بينها الأمراض والعقارب والثعابين، من جهة أخرى نقل السكان مشكل النقل الذي يؤرق القاطنين والتلاميذ كل موسم دراسي، وبالرغم من النداءات المتكررة وعديد الشكاوى إلى السلطات المحلية من طرف هؤلاء لكن ظلت الأمور تراوح مكانها ولم تجد حسبهم من يستمع إلى انشغالاتهم.
0 - باتنة2017/08/27 على 16:011
وراحت بن احبيلس وعلاش متدخلش وتقول حقوق الإنسان يمنافقين العيش الكريم للجزائريين مكانش وتجرو للبراني تفوه أعلى الرصة انتاعكم
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