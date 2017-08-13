وجهت نداء استغاثة من أجل لمّ شملها وإعادة حقها عائلة مبرك بـ"سيلاست" ببني مسوس تستنجد بسلطات الولاية

تناشد عائلة مبرك، المتكونة من أربعة أفراد، سلطات ولاية الجزائر، تمكنيهم من لم شملها تحت سقف مسكن لائق، بعدما تم تشريدها إثر إقصائها من الترحيل الذي مس حي سيلاست ببني مسوس، علما أن العائلة منقسمة بفعل غياب أي مأوى لها.

ظروف مزرية تلك التي تعيشها العائلة التي لم تكن تنتظر أن ينتهي بها المطاف بعد أكثر من 20 سنة في حياة القصدير بحي سيبلاست، أن يروا أنفسهم مقصين من الترحيل دون أي مبرر، على الرغم من أنهم يعتبرون من السكان الأوائل للمنطقة، ويمتلكون كافة الوثائق التي تدل على وجودهم بهذا الحي القصديري منذ نهاية التسعينيات بدليل مزاولة أبنائها دراستهم في كافة المؤسسات التربوية الموجودة بمحاذاة الحي.

وتقول السيدة مبرك سليمة، إنها طرقت كافة الأبواب من أجل استرداد حقها لكن إلى حد الآن لم تجن سوى الوعود، كان آخرها حديثها مع الوالي زوخ على هامش زيارته التفقدية إلى مقاطعة بوزريعة وتحديدا مشاريع بلدية بني مسوس، حيث أعلمته بما تعرضت له ووعدها باتخاذ الإجراءات اللازمة. وتضيف المتحدثة أنه بلغ مسامعها أن ملفها رفقة عدة ملفات ظفرت بموافقة اللجان المكلفة لكن منذ ذلك الحين لم يظهر أي أثر.

وتناشد المتحدثة بلهجة المتألم الوالي زوخ من أجل النظر بعين الرأفة في حال العائلة، خاصة أنها تمتلك الحق لكونها مدرجة ضمن إحصاء 2007.