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لضبط الآليات المسخرة لمراقبة المحليات القادمة
هيئة مراقبة الانتخابات تجتمع الاثنين
تجتمع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في دورتها العادية الثانية ، الاثنين، والثلاثاء، بالجزائر العاصمة حيث تعكف على وضع اللمسات الأخيرة لضبط الآليات المسخرة لمراقبة المحليات القادمة.
كما سيتم المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية انطلاقا من يوم الأربعاء 30 أوت الجاري إلى غاية يوم الأربعاء 13 سبتمبر المقبل.إلى ذلك ستجري الانتخابات المحلية "المجالس الشعبية البلدية و الولائية" التي وقع بشأنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ،السبت، المرسوم المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية ليوم الخميس 23 نوفمبر 2017.
soso - qlger2017/08/27 على 16:221
ربما تقصد هيئة تزكية الإنتخابات. الم يحدث تزوير فى الإنتخابات البرلمانية!!!. لابد من الإنتخابات الإلكترونية. إنها بسيطة و سهلة و لا تحتاج إلى مراقبة. كل مافى الأمر هو إتاحة logicial يحتسب الأصوات المختلفة.
غير مثقف - جزائري2017/08/27 على 16:352
الشعب الجزائري كره من الانتخابات التي لا تخدم مصالحه و انشغاله و مشاكله
رئيس المجلس البلدي (المير) يجب أن يكون موظف مثله مثل رئيس الدائرة يعين من طرف الحكومة
و بها يتم توفر مصاريف التي تنفق في عمليات الحملات الانتخابية وغيرها