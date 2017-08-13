لضبط الآليات المسخرة لمراقبة المحليات القادمة

هيئة مراقبة الانتخابات تجتمع الاثنين

date 2017/08/27 views 519 comments 2
author-picture

icon-writer وكالات

تجتمع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في دورتها العادية الثانية ، الاثنين، والثلاثاء، بالجزائر العاصمة حيث تعكف على وضع اللمسات الأخيرة لضبط الآليات المسخرة لمراقبة المحليات القادمة.

icon-links تغطيات ذات صلة

كما سيتم المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية انطلاقا من يوم الأربعاء 30 أوت الجاري إلى غاية يوم الأربعاء 13 سبتمبر المقبل.إلى ذلك ستجري الانتخابات المحلية "المجالس الشعبية البلدية و الولائية" التي وقع بشأنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ،السبت، المرسوم المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية ليوم الخميس 23 نوفمبر 2017.

icon-tags
  • print