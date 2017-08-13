لضبط الآليات المسخرة لمراقبة المحليات القادمة هيئة مراقبة الانتخابات تجتمع الاثنين

تجتمع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في دورتها العادية الثانية ، الاثنين، والثلاثاء، بالجزائر العاصمة حيث تعكف على وضع اللمسات الأخيرة لضبط الآليات المسخرة لمراقبة المحليات القادمة.