وفاة رابع حاج جزائري بالبقاع المقدسة

انتقل حاج جزائري إلى رحمة الله، اليوم الأحد، بالبقاع المقدسة في المملكة السعودية، بحسب ما أفادت به مصادر "الشروق نيوز".

وأوضحت مصادرنا، أن الأمر يتعلق بالحاج سعيد بوعقال (تاجر وأب لـ3 أطفال)، يبلغ من العمر 62 سنة، وينحدر من قرية ثيفزوين بلدية أزفون بتيزي وزو، توفي بسبب مضاعفات صحية.

وتجدر الإشارة إلى أنه توفي لحد الآن 4 حجاج جزائريين، وذلك أيام قليلة قبل بدء مناسك الحج.