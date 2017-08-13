طالب بضرورة المحافظة على المخزون وعدم التبذير نسيب: لا زيادة في أسعار المياه

كشف وزير الموارد المائية، حسين نسيب، خلال زيارة عمل وتفقد، للقطاع بولاية ام البواقي، الأحد، أنه لا توحد زيادة في تسعيرة المياه مطمئنا بذلك المواطنين، وأضاف نسيب أن ارتفاع قيمة الفواتير مرهون بارتفاع نسبة استهلاك المياه.

داعيا في السياق ذاته الى ضرورة التزام المواطن بشروط المحافظة على المخزون وعدم التبذير. نسيب، وخلال وقوفه على مدى تقدم الأشغال بسد أوركيس الذي يعتبر امتدادا لسد بني هارون شدد اللهجة مع القائمين على المشروع وأعطى تعليمات صارمة من أجل العمل الجاد لمتابعة المشروع وتزويد بلديات الولاية بالماء الشروب.

كما أكد الوزير، أنه سيقوم بتكليف لجنة وزارية خاصة تسهر على مراقبة ومتابعة المشروع الذي استنزف من خزينة الدولة الملايير وشهد في الوقت ذاته تأخرا كبيرا في الانجاز.