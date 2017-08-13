الروائية أحلام مستغانمي للشروق: لن أحضر معرض الجزائر لأني لا أريد أن أكون "متداولة"

قالت أحلام مستغانمي أنها لن تحضر معرض الكتاب في دورته 22، لأنها لا تريد أن تكون متداولة، وأضافت صاحبة الثلاثية للشروق أنها فعلا تلقت وتسلمت دعوة للمشاركة في المعرض أثناء حفل تكريمها بنيل وسام الاستحقاق الرئاسي مؤخرا، وأكدت استلامها للدعوة، لكنها لم تعط موافقتها، لأنها كما قالت أصلا لا تحضر معرضا للكتاب لسنتين متتاليتين ولا تريد أن تكون متداولة.

وكانت مستغانمي أثناء مرورها بالجزائر مؤخرا استقبلت من طرف وزيرة البيئة فاطمة الزهراء زرواطي، حيث نشرت الكاتبة صور من اللقاء الذي جمعها بزرواطي وبعض إطارات وزارة البيئة، حيث عرضت أحلام خدماتها في إطار الحملة التي أطلقتها لتنظيف وتزيين الشوارع وكتبت على صفحتها على الانستغرام تقول تعليقا على لوحة أهديت لها من طرف الوزيرة هدية من وزيرة البيئة والطاقة المتجددة السيدة فاطمة زرواطي، هذه التحفة من السيراميك رمز لجذورنا الجزائرية. أما هديتنا للجزائر فستكون حملة للتشجير، "وطن أخضر" في أول نوفمبر. وكتبت في تغريدة أخرى تعليقا على صورة جمعتها بالوزيرة:

"شكراً لوزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهرة زرواطي على الاستقبال الحار الذي خصتني به عند زيارتي لها، لعرض خدماتي دعما لمشروعها". وكانت أحلام مستغانمي قد أطلقت حملة لتنظيف شوارع الجزائر تحت شعار "معا لجزائر أجمل"، حيث طالبت جميع الوزارات والمؤسسات والجمعيات بالانضمام إلى حملة نظافة على مستوى الوطن تزامنا مع عيد الثورة في الفاتح من نوفمبر القادم.