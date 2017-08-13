"عنكبوت على الطريق" يعرض قريبا في الجزائر عمار لخوص يخوض أول تجربة في الكتابة الدرامية

خرج إلى قاعات العرض الايطالية، الأحد، فيلم "عنكبوت على الطريق"، وهو الفيلم الذي شارك في كتابته الروائي عمار لخوص وينتظر أن يعرض قريبا في بالجزائر عبر المركز الثقافي الاسباني بالجزائر.

وحسب عمار لخوض الذي انتقل من كتابة الرواية إلى المعالجة الدرامية للأعمال فإن العمل الذي كتبه رفقة كل من مخرج الفيلم سالفاتوري ألوكا والسيناريست إيمليانو كورابي، تدور أحداثه حول مشاكل الهجرة في حوض المتوسط. بداية القصة تنطلق من تونس بعد سقوط نظام بن علي بعد ثورة الياسمين في 2011 ووصول بواخر الشبان التونسيين إلى جنوب إيطاليا. يروي الفيلم قصة شابين تونسيين أميرة وطارق يصلان إلى الضفة الإيطالية ويلتقيان بفرقة غنائية متكونة من ثلاثة شبان موسيقيين إيطاليين. تنشأ صداقة بينهم. وقد مثل دوري البطولة الرئيسية الممثلان التونسيان نبيهة أكاري وحلمي دريدي.

والجدير بالذكر أن عمار لخوض روائي جزائري يعيش منذ 1994 في ايطاليا، وتدور أغلب أعماله حول مشاكل الهجرة والاندماج في المجتمعات الغربية.