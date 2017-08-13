"الطريق" يبعد ندين نجيم عن "الهيبة" ويجمعها مجددا بعابد فهد ريم حنا والليث حجو يعيدان نجيب محفوظ إلى الشاشة

تعمل شركة الصباح على إعادة نجيب محفوظ إلى الشاشة الصغيرة ضمن مسلسل "الطريق" يصور لرمضان القادم، وقد وقع الاختيار على عابد فهد لدور البطولة رفقة ندين نسيب نجيم التي قاسمت البطولة هذا تيم حسن لثلاث سنوات في "تشيللو" و"نص يوم" و"الهيبة" التي استقطبت نسب مشاهدة معتبرة في الموسم الماضي.

إعادة نجيب محفوظ إلى الشاشة ستتكفل به السيناريست ريم حنا، فيما أوكلت مهمة الإخراج إلى الليث حجو الذي يتعاون مرة أخرى مع ريم حنا بعد التجربة التي جمعت الاثنين في مسلسل "24 قيراط" و"لعبة الموت". الرواية المقتبسة تحمل نفس عنوان المسلسل "الطريق" وتروي قصة حياة شاب عاش رفقة والدته في ثراء شديد، ولكن في نهاية أيام والدته تمت مصادرة أموالها وتركته فقيرا، وقبل الموت أوصته أن يبحث عن والده أحد الأعيان، حتى يسترد ثراءه من جديد.

للإشارة تجمع شركة الصباح مرة أخرى بين النجمين عابد فهد وندين نجيم في "الطريق" بعد أن جمعت بينهما في مسلسل "لو" في رمضان 2014.

كما يواجه تيم حسن رهان إنجاح الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة" الذي حقق نجاحا جماهيريا في رمضان الفارط بعد استبعاد ندين نجيم، خاصة وأنه يصور أيضا مسلسلا مصريا "الحاج نعمان".