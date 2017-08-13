استنفار أمني خلال تقديم قاتل الشرطي أمام المحكمة بتبسة

تحت حراسة أمنية، مشددة تم نهار الأحد، تقديم المتهم بقتل الشرطي، خير الدين صميدة، أمام محكمة لعوينات، بولاية تبسة، بالإضافة إلى والد المتهم، الذي تم توقيفه بعد يوم من جريمة القتل، والفتاة التي كانت محتجزة بمنزل المتهم ساعة الجريمة، وقد انتشر عناصر الشرطة، منذ الساعات الأولى من نهار الأحد بمحيط المحكمة.

حيث تم غلق الطرقات والشوارع الرئيسية، المؤدية للمحكمة، خوفا من أي انزلاق من أهالي وأقارب الضحية، الذين لا يزالون يطالبون بالقصاص وقتل الجاني، الذي ذبح شرطيا أثناء تأدية مهامه وهو بصدد تحرير فتاة قاصر من مخالبه لمدة 3 أيام، وقد مُنع المواطنون من الاقتراب من محيط المحكمة أو حتى الدخول اليها، وفي لقاء سريع مع والد الضحية بالمحكمة، قال الحمد لله ابني مات شهيدا، من أجل الشرف، وأشكر كل مواطني مرسط، الذين وقفوا معي في هذه المحنة، والشكر موصول إلى كل المسؤولين وفي مقدمتهم والي الولاية، ورئيس أمن الولاية والمدير العام للأمن الوطني، الذين خففوا من وطء المصاب، من خلال زياراتهم لمنزل الضحية، هذا وقد شهدت الشروق، نهار الأحد وحدات من عناصر الشرطة، بالزي الرسمي والمدني، تجوب مختلف الشوارع، بمحيط منزل الضحية ومقر امن الدائرة، الذي عاش عناصر ضغطا كبيرا يوم وقوع الجريمة.