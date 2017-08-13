تأجيل بيع ممتلكات "الوعد الصادق" بالمزاد

قررت محكمة سور الغزلان بولاية البويرة، الأحد، تأجيل عملية البيع في المزاد العلني لممتلكات المحجوزة لمولاي صالح صاحب ما يعرف بالإمبراطورية "الوعد الصادق " المنهارة وهذا الى غاية يوم 4 أكتوبر المقبل، وهذا هو التأجيل الرابع على التوالي.

وحسب مصادر على علاقة بالملف فان العقار الموضوع للبيع بالمزاد العلني يتعلق بقطعة أرضية توجد بمحاذاة الطريق السريع بسور الغزلان موقعها استراتيجي تجاري 100٪، يحدها من الشمال الطريق الولائي رقم 20 الرابط بين سور الغزلان وبرج أخريص ومركز الشرطة، البريد والتكوين المهني، ومن الجنوب الطريق البلدي رقم 1 المؤدي إلى بلدية الحاكمية، من الشرق الطريق الوطني رقم 8، ومن الغرب مساكن اجتماعية والمدرسة الابتدائية خبزي يحيى، وأضاف مصدرنا أن السعر الحقيقي للقطعة الأرضية يتجاوز 300 مليار دج، مقابل 8000 شخص وقعوا ضحايا سوق الوعد الصادق، ويطالبون بتعويضهم.