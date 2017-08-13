أعلن سلاح البحرية الأمريكي، الاثنين، أن غواصين عثروا على جثث البحارة الأمريكيين العشرة المفقودين منذ اصطدام المدمرة القاذفة للصواريخ جون إس ماكين بناقلة نفط قبالة سواحل سنغافورة.
وقال سلاح البحرية، أنه تم انتشال جثث ثمانية من هؤلاء البحارة من قبل غواصين كانوا يبحثون في القمرات الغارقة للمدمرة، وذلك بعد إعلانه الأسبوع الماضي عن العثور على جثتي بحارين آخرين مفقودين.
وقال الأسطول السابع للبحرية الأمريكية الذي تنتمي إليه المدمرة، أن "الغواصين عثروا الآن على بقايا البحارة العشرة الذين كانوا على متن يو إس إس جون إس ماكين".
وتتراوح أعمار البحارة بين 20 و39 عاماً.
وأدى حادث التصادم بين السفينة الحربية الأمريكية وناقلة النفط التي ترفع علم ليبيريا إلى جرح خمسة أشخاص أيضاً.
وقد وقع الحادث في 21 أوت بينما كانت المدمرة تستعد لتوقف روتيني في أرخبيل جنوب شرق آسيا. وتسربت المياه إلى السفينة بعدما ثقب هيكلها.
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قبالة سواحل سنغافورة
العثور على جثث البحارة الأمريكيين الذين فقدوا بعد حادث تصادم
أ ف ب - الشروق أونلاين
أعلن سلاح البحرية الأمريكي، الاثنين، أن غواصين عثروا على جثث البحارة الأمريكيين العشرة المفقودين منذ اصطدام المدمرة القاذفة للصواريخ جون إس ماكين بناقلة نفط قبالة سواحل سنغافورة.
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وقال سلاح البحرية، أنه تم انتشال جثث ثمانية من هؤلاء البحارة من قبل غواصين كانوا يبحثون في القمرات الغارقة للمدمرة، وذلك بعد إعلانه الأسبوع الماضي عن العثور على جثتي بحارين آخرين مفقودين.
وقال الأسطول السابع للبحرية الأمريكية الذي تنتمي إليه المدمرة، أن "الغواصين عثروا الآن على بقايا البحارة العشرة الذين كانوا على متن يو إس إس جون إس ماكين".
وتتراوح أعمار البحارة بين 20 و39 عاماً.
وأدى حادث التصادم بين السفينة الحربية الأمريكية وناقلة النفط التي ترفع علم ليبيريا إلى جرح خمسة أشخاص أيضاً.
وقد وقع الحادث في 21 أوت بينما كانت المدمرة تستعد لتوقف روتيني في أرخبيل جنوب شرق آسيا. وتسربت المياه إلى السفينة بعدما ثقب هيكلها.