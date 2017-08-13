مؤسسات النظافة تعلن الطوارئ 10 آلاف عون و750 شاحنة لإزالة "القمامة" أيام العيد

جندت المؤسستان المختصتان في النظافة اكسترانت" و"نات كوم" على مستوى ولاية الجزائر ما يزيد عن 10.000 عامل نظافة و750 شاحنة مجهزة تحسبا لحلول عيد الأضحى المبارك، والذي سيرتفع حجم النفايات المتراكمة إلى 20 ألف طن خلال يومين فقط، أي بنسبة 500 من المائة، وهي كمية هائلة تسجل سنويا طيلة أيام عيد الأضحى.

وأوضح مدير عام مؤسسة "إكسترانت " مشاب رشيد أنه تم تجنيد 5200 عون نظافة وتسخير 350 شاحنة بمختلف الأحجام للتكفل والمحافظة على نظافة المحيط بمناسبة عيد الأضحى وكذا لضمان السير الحسن لعملية جمع النفايات سواء المنزلية أو الناجمة عن مخلفات عملية نحر الاضاحي وأكد ذات المصدر أنه تم وضع مخطط خاص للتكفل بجمع فضلات الأضاحي قبل وبعد عيد الأضحى، حيث سيجوب أعوان النظافة مختلف أحياء وشوارع 31 بلدية تقع في دائرة اختصاص . وتتكفل المؤسسة بتسيير وجمع نفاياتها قبل العيد وخلال يومي العيد بصورة خاصة، حيث سيتضاعف عدد دوريات رفع النفايات وفرق الأعوان للحد من انتشار النفايات التي قد تؤدي تحللها السريع إلى انتشار الأمراض .

وتهدف الخطة حسبه إلى تعبئة ومضاعفة عدد الحاويات المخصصة لجمع النفايات والنقاط السوداء . وستستفيد الأسواق الجوارية من عمليات التنظيف، حيث تخصص دورات لرفع النفايات والتنظيف من طرف الأعوان وتزويد مداخلها بالحاويات.

وأضاف مشاب أن لعيد الأضحى خصوصيات فيما يتعلق بنوعية النفايات التي تفرزها عملية اقتناء الأضحية قبل العيد بأيام وما تخلفه من أعلاف وفضلات ما سيتدعي منا التعامل بنجاعة لنساهم كمؤسسة في تنظيف المحيط بصورة مكثفة لتوفير محيط نظيف وصحي للمواطنين .

وحسب ذات المتحدث يتوقع أن تجمع المؤسسة في اليوم الأول من العيد ما يناهز 4500 طن لتبلغ الكمية في اليوم الثاني والثالث ما يفوق 8000 طن من النفايات المنزلية وبقايا الأحشاء الحيوانية مضيفا أن الأعوان يحرصون خلال فترة ما قبل عيد الأضحى على رفع النفايات التي تفرزها المواشي عبر مختلف الأحيا، فيما يقوم الأعوان ليلة العيد بدورات ومناوبات ليلية تستمر إلى غاية نهاية اليوم الثاني من عيد الأضحى .

وتشمل الدورات الليلية من السا 21 إلى غاية الـ7 صباحا وبعد صلاة العيد مباشرة يعود عمال التنظيف إلى ممارسة مهامهم بكثافة في عملية جمع الجلود وبقايا أحشاء الأضحية .

وأشار السيد مشاب الى أن المؤسسة ستقوم مجانا بتوزيع أكياس بلاستيكية بسعة كبيرة عبر الأحياء لتسهيل عملية جمع النفايات من الأحشاء، إذ تسجل ارتفاع نسبة النفايات التي مصدرها بقايا الأضحية إلى 60 بالمئة.

من جهتها أوضحت المكلفة بالاتصال على مستوى مؤسسة "نات كوم" أن المؤسسة الثانية المكلفة بجمع النفايات على مستوى 26 بلدية في إقليم ولاية الجزائر 5000 عون نظافة للتكفل بجمع فضلات الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى المبارك وكذا تخصيص حاويات لجمع جلود الأضاحي .

وأوضحت السيدة يعقوبي نسيمة أنه تم وضع برنامج خاص حيث تم تسخير 400 شاحنة و5000 عون نظافة يقومون بعمليات مختلفة من الكنس اليدوي والآلي وجمع النفايات في الأحياء خلال يومي العيد مرشحة إلى بلوغ حجم النفايات خلال يومي العيد ما يزيد عن 4000 طن بما فيها 2200 طن في اليوم الأول وأضافت أن الأعوان يحرصون خلال فترة ما قبل عيد الأضحى على رفع النفايات التي تفرزها عملية نحر الأضاحي عبر مختلف الأزقة. فيما يقوم الأعوان ليلة العيد بدورات ومناوبات ليلية تستمر من الساعة الرابعة صباحا ثم بعد صلاة العيد، لتتواصل إلى غاية نهاية اليوم الثاني من العيد .

وفي ذات الشأن أشارت الى أن استخدام الحمير لتنظيف القصبة هو الوسيلة الوحيدة للولوج لمختلف زوايا الأحياء وهي من خصائص وتقاليد المدينة لصعوبة تضاريسها وهندستها. وتخصص مناوبتين تنطلق على الساعة الخامسة صباحا ثم على الساعة الثانية زوالا، حيث ستتم مضاعفة عدد مناوبات رفع النفايات إلى 4 في فترة النهار فقط على مستوى القصبة السفلى.