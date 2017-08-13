عبر الشاب خثير صايري، المتوج بالمرتبة الأولى في مهرجان الأغنية الوهرانية في طبعته العاشرة التي اختتمت، السبت، بوهران، عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز الذي حسبه جاء في وقته، ليكلَل مجهودات جبارة ومعاناة صادفته خلال مسيرته الفتية.
وأكد أنه تمكن من رد الاعتبار بعد مشاركته الأولى سنة 2015 والتي لم تكن موفقة، ليأتي الرد سريعا بعد سنتين من ذلك وتمكن ضمن كوكبة من الأصوات القوية فرض الذات وتحقيق الغاية المنشودة، مصرَحا للشروق "رغم إخفاقي في المهرجان الماضي، إلا أنني لم أييأس ووضعت صوب عيني هدفا واحدا ألا وهو الظفر بالجائزة الأولى، لأني آمنت بقدراتي الصوتية والأكاديمية وما كان أمامي سوى الصمود أمام منافسة شرسة، وبالمناسبة أشكر وأحيي زملائي عثمان بودية صاحب المرتبة الثانية وعبد الله حمزي الذي احتل المرتبة الثالثة، متمنيا لهما مزيدا من النجاحات، وشكري الأول والأخير لأساتذتي الذين منحوني الدعم والاهتمام على رأسهم الأستاذ عينوس، والد العازف الراحل تاج الدين ورئيس لجنة التحكيم الموسيقار طموح عبد الله، وأهدي هذا الفوز إلى والدي كل من يحب خثير".
أما عن سؤال حول سبب تفضيله درب الأغنية الوهرانية وعزوفه عن موجة الراي رغم أنه لم يبلغ الـ22 سنة بعد، أجاب خثير "تتلمذت على صوت العملاق أحمد وهبي وصباح فخري وغيرهما من العمالقة ولهذا السبب هدفي منذ الصبا، المحافظة على التراث القومي والبحث والتنقيب عن القصائد المندثرة لإعادتها ونفض الغبار عنها، بينما موجة الراي فلا تستهويني كثيرا، وفي الأخير هي خيارات وأنا اخترت طريقي وأتمنى أن أصل قريبا لتشريف الأغنية الوهرانية في المحافل الدولية".
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المتوَج بلقب فارس الأغنية الوهرانية خثير صايري للشروق:
"تتويجي بالمرتبة الأولى تكليف ولهذا السبب رفضت الراي"
سيد أحمد فلاحي
مراسل صحافي
عبر الشاب خثير صايري، المتوج بالمرتبة الأولى في مهرجان الأغنية الوهرانية في طبعته العاشرة التي اختتمت، السبت، بوهران، عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز الذي حسبه جاء في وقته، ليكلَل مجهودات جبارة ومعاناة صادفته خلال مسيرته الفتية.
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وأكد أنه تمكن من رد الاعتبار بعد مشاركته الأولى سنة 2015 والتي لم تكن موفقة، ليأتي الرد سريعا بعد سنتين من ذلك وتمكن ضمن كوكبة من الأصوات القوية فرض الذات وتحقيق الغاية المنشودة، مصرَحا للشروق "رغم إخفاقي في المهرجان الماضي، إلا أنني لم أييأس ووضعت صوب عيني هدفا واحدا ألا وهو الظفر بالجائزة الأولى، لأني آمنت بقدراتي الصوتية والأكاديمية وما كان أمامي سوى الصمود أمام منافسة شرسة، وبالمناسبة أشكر وأحيي زملائي عثمان بودية صاحب المرتبة الثانية وعبد الله حمزي الذي احتل المرتبة الثالثة، متمنيا لهما مزيدا من النجاحات، وشكري الأول والأخير لأساتذتي الذين منحوني الدعم والاهتمام على رأسهم الأستاذ عينوس، والد العازف الراحل تاج الدين ورئيس لجنة التحكيم الموسيقار طموح عبد الله، وأهدي هذا الفوز إلى والدي كل من يحب خثير".
أما عن سؤال حول سبب تفضيله درب الأغنية الوهرانية وعزوفه عن موجة الراي رغم أنه لم يبلغ الـ22 سنة بعد، أجاب خثير "تتلمذت على صوت العملاق أحمد وهبي وصباح فخري وغيرهما من العمالقة ولهذا السبب هدفي منذ الصبا، المحافظة على التراث القومي والبحث والتنقيب عن القصائد المندثرة لإعادتها ونفض الغبار عنها، بينما موجة الراي فلا تستهويني كثيرا، وفي الأخير هي خيارات وأنا اخترت طريقي وأتمنى أن أصل قريبا لتشريف الأغنية الوهرانية في المحافل الدولية".