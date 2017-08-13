تراجعت مصالح بلدية الكاليتوس في العاصمة عن تزفيت شطر من برنامج تعبيد مسالك حي سيدي مبارك بمنطقة شراربة، بحجة عدم كفاية الغلاف المالي المخصص للمشروع المقدر بـ 2.8 مليار سنتيم حسب السكان، متسائلين في ذات الوقت عن سبب تعبيد كافة المسالك في حين يستثنى جزء بسيط بحجة غياب الأموال.
وعبر السكان في حديثهم إلى "الشروق" عن أسفهم لعدم استكمال المشروع وإقصاء شطر لا يفوق طوله 10 أمتار من عملية إعادة التهيئة والتزفيت، بحجة أن الغلاف المالي للمشروع ضم فقط المسالك الأربعة دون المسالك الأخرى، معتبرين في ذات الوقت أن ما يحدث بمثابة تلاعب بالمال العام، ودعوا الوالي زوخ إلى ضرورة التدخل العاجل لفتح تحقيق، لكونه من غير المعقول تسطير برنامج لتزفيت الطرقات ليقصى جزء بسيط منها بهذه الحجة الواهية- حسبهم.
وقال السكان إن رئيس البلدية أبلغهم في آخر زيارة له لتفقد المشروع بأن الجزء المحاذي للعقار المسترجع من إحدى عمليات الترحيل لن تمسه عملية التهيئة،، متحججا بأن الميزانية لا تكفي لذلك على الرغم من أن الشطر لا يتجاوز طوله 100، متسائلين في ذات الوقت متى كانت تبرمج المشاريع بأجزاء دون أخرى خاصة أن الحي ككل سيتبقى فيه فقط ذلك الجزء بعد تزفيت جميع الأزقة، وهو ما اعتبره السكان فضيحة لابد من التحقيق فيها.
وكان المشروع توقف بشكل مفاجئ لمدة طويلة بعد الانتخابات التشريعية، وهو المشروع الذي كان من المفترض أن يستلم في أجل أقصاه شهر، بعدما انطلق منتصف شهر ماي المنصرم، حيث لم يستأنف سوى نهاية جويلية، وأبدى السكان تخوفهم من تواصل المعاناة، لاسيما أن فصل الشتاء غير بعيد في ظل الوضعية الكارثية للطرقات الترابية، وما يزيد الطين بلة هو تحول القطعة الأرضية إلى مفرغة عمومية لأطنان من الأتربة..
وناشد السكان الوالي زوخ التدخل العاجل من أجل إجبار السلطات المحلية على استكمال المشروع وتفادي ما وصفوه بـ"البريكولاج"، وإتمام كل المشروع من أجل إنهاء مشكل الطرقات الترابية بشكل نهائي في الحي.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
الأكثر تفاعلا
1عمود مكهرب يقتل "ابراهيم" أياما قبل زواجه ببلعباس
2شاحنات وحافلات الموت تسبب قتل وجرح نصف مليون جزائري
3مقصى من السكن يحرق كوخه وآخر يدمي وجهه بباتنة
4استنفار أمني خلال تقديم قاتل الشرطي أمام المحكمة بتبسة
5"ظننا أنه انفجار قنبلة وليس زلزالا"
Français English
الرأي
صالح عوض
هل نحن عنصريون؟
محمد الهادي الحسني
تهنئة، وشكر، وتحية
صالح عوض
السودان والتطبيع
صالح عوض
تغير المواقع في ترتيب المعادلة الفلسطينية
عمار يزلي
شوارب.. قطط!
محمد حمادي
هذيان بكل الألوان؟!
حبيب راشدين
انهيار أسطورة نهاية التاريخ
عبد الناصر
ماذا ينقصنا عن تونس؟
سليم قلالة
ما هذا التخريف؟
محمد الهادي الحسني
تأملات في رحلة الإيمان والعلم والعمل
الفيديو
تصاعد الخلاف بين ترامب وأعضاء حزبه من الجمهوريين
مساع دولية لإلغاء استفتاء كردستان
هولندا: اعتقال سائق شاحنة محملة بأسطوانات غاز في مدينة روتردام
شباب بلوزداد .. بين "عزيمة" اللاعبين و "غياب" المسيرين .. !!
إمرأة "رخامية" تحول الصخر والإسمنت إلى قطع فنية
المنتخب الوطني المحلي.. مسؤولية مشتركة في إخفاق "شان 2018"!
أم غيورة تحاول شنق رضيعها لتلفت اهتمام زوجها!
هذه تبريرات ألكاراز وقائد المنتخب بعد هزيمة ليبيا!
المشاركة الجزائرية في بطولة العالم لألعاب القوى.. مسار آخر يدق في نعش رياضتنا!
الأشغال على قدم وساق بملعب الشهيد حملاوي
البلدية تتحجج بغياب الأموال ومطالب بتدخل السلطات للتحقيق في الفضيحة!
حرمان شطر من تزفيت مسالك حي سيدي مبارك بالكاليتوس يفجر غضب السكان
سعيد باتول
صحافي بجريدة الشروق مكلف بالشؤون المحلية
تراجعت مصالح بلدية الكاليتوس في العاصمة عن تزفيت شطر من برنامج تعبيد مسالك حي سيدي مبارك بمنطقة شراربة، بحجة عدم كفاية الغلاف المالي المخصص للمشروع المقدر بـ 2.8 مليار سنتيم حسب السكان، متسائلين في ذات الوقت عن سبب تعبيد كافة المسالك في حين يستثنى جزء بسيط بحجة غياب الأموال.
تغطيات ذات صلة
تجنيد أكثر من 150 طبيب بيطري أيام العيد بالعاصمة
مافيا العقار بمستغانم تشيّد بيوتا فوضوية بمحاذاة أنبوب لنقل الغاز!
حرمان شطر من تزفيت مسالك حي سيدي مبارك بالكاليتوس يفجر غضب السكان
10 آلاف عون و750 شاحنة لإزالة "القمامة" أيام العيد
شاب من الأخضرية يقطع 820 كلم إلى تونس على متن دراجة هوائية
وعبر السكان في حديثهم إلى "الشروق" عن أسفهم لعدم استكمال المشروع وإقصاء شطر لا يفوق طوله 10 أمتار من عملية إعادة التهيئة والتزفيت، بحجة أن الغلاف المالي للمشروع ضم فقط المسالك الأربعة دون المسالك الأخرى، معتبرين في ذات الوقت أن ما يحدث بمثابة تلاعب بالمال العام، ودعوا الوالي زوخ إلى ضرورة التدخل العاجل لفتح تحقيق، لكونه من غير المعقول تسطير برنامج لتزفيت الطرقات ليقصى جزء بسيط منها بهذه الحجة الواهية- حسبهم.
وقال السكان إن رئيس البلدية أبلغهم في آخر زيارة له لتفقد المشروع بأن الجزء المحاذي للعقار المسترجع من إحدى عمليات الترحيل لن تمسه عملية التهيئة،، متحججا بأن الميزانية لا تكفي لذلك على الرغم من أن الشطر لا يتجاوز طوله 100، متسائلين في ذات الوقت متى كانت تبرمج المشاريع بأجزاء دون أخرى خاصة أن الحي ككل سيتبقى فيه فقط ذلك الجزء بعد تزفيت جميع الأزقة، وهو ما اعتبره السكان فضيحة لابد من التحقيق فيها.
وكان المشروع توقف بشكل مفاجئ لمدة طويلة بعد الانتخابات التشريعية، وهو المشروع الذي كان من المفترض أن يستلم في أجل أقصاه شهر، بعدما انطلق منتصف شهر ماي المنصرم، حيث لم يستأنف سوى نهاية جويلية، وأبدى السكان تخوفهم من تواصل المعاناة، لاسيما أن فصل الشتاء غير بعيد في ظل الوضعية الكارثية للطرقات الترابية، وما يزيد الطين بلة هو تحول القطعة الأرضية إلى مفرغة عمومية لأطنان من الأتربة..
وناشد السكان الوالي زوخ التدخل العاجل من أجل إجبار السلطات المحلية على استكمال المشروع وتفادي ما وصفوه بـ"البريكولاج"، وإتمام كل المشروع من أجل إنهاء مشكل الطرقات الترابية بشكل نهائي في الحي.