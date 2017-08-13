البلدية تتحجج بغياب الأموال ومطالب بتدخل السلطات للتحقيق في الفضيحة! حرمان شطر من تزفيت مسالك حي سيدي مبارك بالكاليتوس يفجر غضب السكان

تراجعت مصالح بلدية الكاليتوس في العاصمة عن تزفيت شطر من برنامج تعبيد مسالك حي سيدي مبارك بمنطقة شراربة، بحجة عدم كفاية الغلاف المالي المخصص للمشروع المقدر بـ 2.8 مليار سنتيم حسب السكان، متسائلين في ذات الوقت عن سبب تعبيد كافة المسالك في حين يستثنى جزء بسيط بحجة غياب الأموال.

وعبر السكان في حديثهم إلى "الشروق" عن أسفهم لعدم استكمال المشروع وإقصاء شطر لا يفوق طوله 10 أمتار من عملية إعادة التهيئة والتزفيت، بحجة أن الغلاف المالي للمشروع ضم فقط المسالك الأربعة دون المسالك الأخرى، معتبرين في ذات الوقت أن ما يحدث بمثابة تلاعب بالمال العام، ودعوا الوالي زوخ إلى ضرورة التدخل العاجل لفتح تحقيق، لكونه من غير المعقول تسطير برنامج لتزفيت الطرقات ليقصى جزء بسيط منها بهذه الحجة الواهية- حسبهم.

وقال السكان إن رئيس البلدية أبلغهم في آخر زيارة له لتفقد المشروع بأن الجزء المحاذي للعقار المسترجع من إحدى عمليات الترحيل لن تمسه عملية التهيئة،، متحججا بأن الميزانية لا تكفي لذلك على الرغم من أن الشطر لا يتجاوز طوله 100، متسائلين في ذات الوقت متى كانت تبرمج المشاريع بأجزاء دون أخرى خاصة أن الحي ككل سيتبقى فيه فقط ذلك الجزء بعد تزفيت جميع الأزقة، وهو ما اعتبره السكان فضيحة لابد من التحقيق فيها.

وكان المشروع توقف بشكل مفاجئ لمدة طويلة بعد الانتخابات التشريعية، وهو المشروع الذي كان من المفترض أن يستلم في أجل أقصاه شهر، بعدما انطلق منتصف شهر ماي المنصرم، حيث لم يستأنف سوى نهاية جويلية، وأبدى السكان تخوفهم من تواصل المعاناة، لاسيما أن فصل الشتاء غير بعيد في ظل الوضعية الكارثية للطرقات الترابية، وما يزيد الطين بلة هو تحول القطعة الأرضية إلى مفرغة عمومية لأطنان من الأتربة..

وناشد السكان الوالي زوخ التدخل العاجل من أجل إجبار السلطات المحلية على استكمال المشروع وتفادي ما وصفوه بـ"البريكولاج"، وإتمام كل المشروع من أجل إنهاء مشكل الطرقات الترابية بشكل نهائي في الحي.