في سابقة أولى من نوعها في العالم العربي إطلاق جائزة للرواية الالكترونية لأول مرة

بعد سلسلة الجوائز المرصودة للرواية في العالم العربي، ولدت مؤخرا في مصر جائزة للرواية العربية الالكترونية، حيث أعلن عن ميلاد جائزة "جائزة منف للرواية العربية الإلكترونية" نسبة إلى عاصمة مصر القديمة قبل 3 آلاف سنة حسب المنظمين.

الجائزة ترصد 10 منح لروايات لم يسبق نشرها ورقيا تستهدف بالأساس الإبداع المنشور الكترونيا. وحسب المنظمين فإن الجائزة تأتي لرد الاعتبار للكتاب الالكتروني المقصى من الجوائز، خاصة أمام تزايد الإقبال على النشر الالكتروني وتراجع الكتاب الورقي. المسابقة مفتوحة لكل المبدعين العرب إلى غاية نهاية الشهر الحالي، على أن تعلن قائمة الرواية العشر الفائزة في شهر ديسمبر المقبل بعد أن تتولى لجنة عربية تضم سبعة أعضاء من روائيين ونقاد ومدققين لغويين، خبراء تقنيين، من مصر، سوريا، الجزائر، الأردن تقييم الأعمال المشاركة. علما أن الجائزة لا تمنح جوائز مالية، بل تكتفي بالنشر الورقي للروايات العشر الفائزة، بالتعاون مع 6 دور نشر عربية.