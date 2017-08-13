غصت دار الثقافة طاوس عمروش بمدينة بجاية بعشرات العائلات التي حضرت للمشاركة في الطبعة الثانية لتيليطون جمع أضاحي العيد والأدوات المدرسية لفائدة العائلات المعوزة والفقيرة.
التيليطون الذي نظمه الهلال الأحمر الجزائري لولاية بجاية وبمشاركة عدة جمعيات على غرار مساعي الخير وجمعية نجدة النساء في شدة وجمعية بيطا طالاسيميك وجمعية تافرارات والكشافة الاسلامية الجزائرية فوج شريف تيكاميرا. وعرفت الفعالية عدة عروض وأنشطة متنوعة منها معارض حول اللباس التقليدي وأخرى حول الإسعافات والتدخلات لمصالح الحماية المدنية بالإضافة إلى تقديم عروض مسرحية ومونولوج وعروض فكاهية لمهرجين تجاوب معها الأطفال الحاضرين رفقة عائلاتهم.
فضلا عن وصلات غنائية لعدد من المطربين والفنانين منهم مراد زيدري وحسان تركي وآيت اكني بوعلام وخراز بوبكر وعبد القادر محند رايت يحي الذين قدموا باقة من أغانيهم التي رددها معهم الجمهور الحاضر.
من جهته، أكد السيد بلقاسم بوزيد رئيس مكتب الهلال الأحمر الجزائري ببجاية للشروق أن هذا التيليطون في طبعته الثانية يهدف إلى مساعدة حوالي300 عائلة معوزة لشراء أضاحي العيد والأدوات المدرسية لابنائها، وهذا تزامنا مع عيدي الأضحى المبارك والدخول المدرسي وهذا في التفاته من الهلال الأحمر الجزائري وبعض الجمعيات من اجل إدخال الفرحة على قلوب هذه العائلات. مثمنا مساعدة السلطات المحلية وعلى رأسها بلدية بجاية وكذا المتعاملين الاقتصاديين وأهل الخير وكل سكان بجاية الذين شاركوا في هذا التليطون بقوة وساهموا في رسم البسمة على شفاه الفقراء.
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نظمه الهلال الأحمر الجزائري وعرف أنشطة متنوعة
إقبال كبير على تيليطون جمع أضاحي العيد للمعوزين ببجاية
توفيق بن يحيى
غصت دار الثقافة طاوس عمروش بمدينة بجاية بعشرات العائلات التي حضرت للمشاركة في الطبعة الثانية لتيليطون جمع أضاحي العيد والأدوات المدرسية لفائدة العائلات المعوزة والفقيرة.
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التيليطون الذي نظمه الهلال الأحمر الجزائري لولاية بجاية وبمشاركة عدة جمعيات على غرار مساعي الخير وجمعية نجدة النساء في شدة وجمعية بيطا طالاسيميك وجمعية تافرارات والكشافة الاسلامية الجزائرية فوج شريف تيكاميرا. وعرفت الفعالية عدة عروض وأنشطة متنوعة منها معارض حول اللباس التقليدي وأخرى حول الإسعافات والتدخلات لمصالح الحماية المدنية بالإضافة إلى تقديم عروض مسرحية ومونولوج وعروض فكاهية لمهرجين تجاوب معها الأطفال الحاضرين رفقة عائلاتهم.
فضلا عن وصلات غنائية لعدد من المطربين والفنانين منهم مراد زيدري وحسان تركي وآيت اكني بوعلام وخراز بوبكر وعبد القادر محند رايت يحي الذين قدموا باقة من أغانيهم التي رددها معهم الجمهور الحاضر.
من جهته، أكد السيد بلقاسم بوزيد رئيس مكتب الهلال الأحمر الجزائري ببجاية للشروق أن هذا التيليطون في طبعته الثانية يهدف إلى مساعدة حوالي300 عائلة معوزة لشراء أضاحي العيد والأدوات المدرسية لابنائها، وهذا تزامنا مع عيدي الأضحى المبارك والدخول المدرسي وهذا في التفاته من الهلال الأحمر الجزائري وبعض الجمعيات من اجل إدخال الفرحة على قلوب هذه العائلات. مثمنا مساعدة السلطات المحلية وعلى رأسها بلدية بجاية وكذا المتعاملين الاقتصاديين وأهل الخير وكل سكان بجاية الذين شاركوا في هذا التليطون بقوة وساهموا في رسم البسمة على شفاه الفقراء.