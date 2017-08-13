قضت محكمة عسكرية إسرائيلية، بسجن خمسة من أقارب معتقل فلسطيني قالت إنهم "لم يمنعوه من تنفيذ هجوم أدى إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين في جويلية الماضي"، حسب ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء.
وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية، الاثنين، إن "المحكمة العسكرية قضت، مساء أمس، بسجن والديّ وشقيقيّ وعمّ الشاب الفلسطيني عمر العبد (19 عاماً)".
وأشارت الإذاعة، أن "المحكوم عليهم، اعتقلوا خلال أوت الجاري، وأُدينوا بكونهم على دراية بنيته (عمر) ارتكاب هذا الاعتداء، دون أن يحاولوا منعه أو يبلغوا السلطات عنه".
وأوضحت أن "المحكمة قضت بسجن والد عمر شهرين، ووالدته شهراً واحداً، في حين قضت بسجن كلّ من شقيقيه وعمه ثمانية أشهر".
واعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمر بعد تنفيذه عملية طعن في مستوطنة حلميش مطلع جويلية الماضي، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين.
وهدم جيش الاحتلال منزل العائلة منتصف أوت الجاري، في قرية كوبر الفلسطينية القريبة من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
الأكثر تفاعلا
1ماكين يصب الزيت على نار العلاقات المصرية الأمريكية
2الحوثيون يضعون علي صالح تحت الإقامة الجبرية
3تعديلات على عقوبات أمريكية تهدئ مخاوف لبنان
4العثور على جثث البحارة الأمريكيين الذين فقدوا بعد حادث تصادم
5الإعصار هارفي يشل رابع أكبر مدينة أمريكية
Français English
الرأي
صالح عوض
هل نحن عنصريون؟
محمد الهادي الحسني
تهنئة، وشكر، وتحية
صالح عوض
السودان والتطبيع
صالح عوض
تغير المواقع في ترتيب المعادلة الفلسطينية
عمار يزلي
شوارب.. قطط!
محمد حمادي
هذيان بكل الألوان؟!
حبيب راشدين
انهيار أسطورة نهاية التاريخ
عبد الناصر
ماذا ينقصنا عن تونس؟
سليم قلالة
ما هذا التخريف؟
محمد الهادي الحسني
تأملات في رحلة الإيمان والعلم والعمل
الفيديو
تصاعد الخلاف بين ترامب وأعضاء حزبه من الجمهوريين
مساع دولية لإلغاء استفتاء كردستان
هولندا: اعتقال سائق شاحنة محملة بأسطوانات غاز في مدينة روتردام
شباب بلوزداد .. بين "عزيمة" اللاعبين و "غياب" المسيرين .. !!
إمرأة "رخامية" تحول الصخر والإسمنت إلى قطع فنية
المنتخب الوطني المحلي.. مسؤولية مشتركة في إخفاق "شان 2018"!
أم غيورة تحاول شنق رضيعها لتلفت اهتمام زوجها!
هذه تبريرات ألكاراز وقائد المنتخب بعد هزيمة ليبيا!
المشاركة الجزائرية في بطولة العالم لألعاب القوى.. مسار آخر يدق في نعش رياضتنا!
الأشغال على قدم وساق بملعب الشهيد حملاوي
بعد هدم منزل عائلته
السجن لخمسة من أقارب فلسطيني قتل ثلاثة مستوطنين
وكالات - الشروق أونلاين
قضت محكمة عسكرية إسرائيلية، بسجن خمسة من أقارب معتقل فلسطيني قالت إنهم "لم يمنعوه من تنفيذ هجوم أدى إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين في جويلية الماضي"، حسب ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء.
تغطيات ذات صلة
11 قتيلاً في انفجار سيارة مفخخة شرق بغداد
السجن لخمسة من أقارب فلسطيني قتل ثلاثة مستوطنين
الإعصار هارفي يشل رابع أكبر مدينة أمريكية
الحوثيون يضعون علي صالح تحت الإقامة الجبرية
العثور على جثث البحارة الأمريكيين الذين فقدوا بعد حادث تصادم
وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية، الاثنين، إن "المحكمة العسكرية قضت، مساء أمس، بسجن والديّ وشقيقيّ وعمّ الشاب الفلسطيني عمر العبد (19 عاماً)".
وأشارت الإذاعة، أن "المحكوم عليهم، اعتقلوا خلال أوت الجاري، وأُدينوا بكونهم على دراية بنيته (عمر) ارتكاب هذا الاعتداء، دون أن يحاولوا منعه أو يبلغوا السلطات عنه".
وأوضحت أن "المحكمة قضت بسجن والد عمر شهرين، ووالدته شهراً واحداً، في حين قضت بسجن كلّ من شقيقيه وعمه ثمانية أشهر".
واعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمر بعد تنفيذه عملية طعن في مستوطنة حلميش مطلع جويلية الماضي، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين.
وهدم جيش الاحتلال منزل العائلة منتصف أوت الجاري، في قرية كوبر الفلسطينية القريبة من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.