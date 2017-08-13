بعد هدم منزل عائلته السجن لخمسة من أقارب فلسطيني قتل ثلاثة مستوطنين

قضت محكمة عسكرية إسرائيلية، بسجن خمسة من أقارب معتقل فلسطيني قالت إنهم "لم يمنعوه من تنفيذ هجوم أدى إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين في جويلية الماضي"، حسب ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء.

وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية، الاثنين، إن "المحكمة العسكرية قضت، مساء أمس، بسجن والديّ وشقيقيّ وعمّ الشاب الفلسطيني عمر العبد (19 عاماً)".

وأشارت الإذاعة، أن "المحكوم عليهم، اعتقلوا خلال أوت الجاري، وأُدينوا بكونهم على دراية بنيته (عمر) ارتكاب هذا الاعتداء، دون أن يحاولوا منعه أو يبلغوا السلطات عنه".

وأوضحت أن "المحكمة قضت بسجن والد عمر شهرين، ووالدته شهراً واحداً، في حين قضت بسجن كلّ من شقيقيه وعمه ثمانية أشهر".

واعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمر بعد تنفيذه عملية طعن في مستوطنة حلميش مطلع جويلية الماضي، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين.

وهدم جيش الاحتلال منزل العائلة منتصف أوت الجاري، في قرية كوبر الفلسطينية القريبة من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.