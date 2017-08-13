وزارة الدفاع الوطني:

القضاء على إرهابي بعين الدفلى

date 2017/08/28 views 395 comments 0
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icon-writer الشروق أونلاين

قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الاثنين، على إرهابي ببلدية الماين بولاية عين الدفلى، بحسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

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وأوضح المصدر ذاته أنه تم ضبط مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة إثر هذه العملية، فيما ضبطت مفرزة أخرى مسدسا آليا بالبليدة.

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