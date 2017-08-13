وزارة الدفاع الوطني: القضاء على إرهابي بعين الدفلى

قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الاثنين، على إرهابي ببلدية الماين بولاية عين الدفلى، بحسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم ضبط مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة إثر هذه العملية، فيما ضبطت مفرزة أخرى مسدسا آليا بالبليدة.