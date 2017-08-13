بن غبريط تجري حركة تغيير في سلك مديري التربية

أجرت وزيرة التربیة الوطنیة، نورية بن غبريط ،الأحد، حركة في سلك مديري التربیة مست 18 ولاية، حسب ما أفاد به بیان لوزارة التربیة.

وأوضح البيان الذي نشر ،الاثنين، على موقع وزارة التربية الوطنية ، أن الحركة شملت ترقیة مدير تربیة إلى وظیفة أعلى، وتحويل 13 مديرا للتربیة إلى ولايات أخرى ،وإنھاء مھام 04 مديري تربیة بالإضافة إلى تعیین 05 مدراء تربیة جدد.

ولم يكشف بيان وزارة التربية تفاصيل عن الولايات المعنية ،غير أنّ مصادر تحدثت عن ترقية مدير التربية لولاية تمنراست إلى مفتش عام بوزارة التربية.