أجرت وزيرة التربیة الوطنیة، نورية بن غبريط ،الأحد، حركة في سلك مديري التربیة مست 18 ولاية، حسب ما أفاد به بیان لوزارة التربیة.
وأوضح البيان الذي نشر ،الاثنين، على موقع وزارة التربية الوطنية ، أن الحركة شملت ترقیة مدير تربیة إلى وظیفة أعلى، وتحويل 13 مديرا للتربیة إلى ولايات أخرى ،وإنھاء مھام 04 مديري تربیة بالإضافة إلى تعیین 05 مدراء تربیة جدد.
ولم يكشف بيان وزارة التربية تفاصيل عن الولايات المعنية ،غير أنّ مصادر تحدثت عن ترقية مدير التربية لولاية تمنراست إلى مفتش عام بوزارة التربية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
الأكثر تفاعلا
1أويحي يلغي قرارات تبون
2برلمانيون ومسؤولون ومستثمرون في قلب فضيحة كبرى
3إغماءات وبكاء وسط الحجاج بعد إقصائهم من آخر الرحلات
4حنون تطالب أويحيى بمواصلة "معركة الفساد"
5بن غبريط تأمر مديري التربية بالنزول للمدارس
Français English
الرأي
صالح عوض
هل نحن عنصريون؟
محمد الهادي الحسني
تهنئة، وشكر، وتحية
صالح عوض
السودان والتطبيع
صالح عوض
تغير المواقع في ترتيب المعادلة الفلسطينية
عمار يزلي
شوارب.. قطط!
محمد حمادي
هذيان بكل الألوان؟!
حبيب راشدين
انهيار أسطورة نهاية التاريخ
عبد الناصر
ماذا ينقصنا عن تونس؟
سليم قلالة
ما هذا التخريف؟
محمد الهادي الحسني
تأملات في رحلة الإيمان والعلم والعمل
الفيديو
تصاعد الخلاف بين ترامب وأعضاء حزبه من الجمهوريين
مساع دولية لإلغاء استفتاء كردستان
هولندا: اعتقال سائق شاحنة محملة بأسطوانات غاز في مدينة روتردام
شباب بلوزداد .. بين "عزيمة" اللاعبين و "غياب" المسيرين .. !!
إمرأة "رخامية" تحول الصخر والإسمنت إلى قطع فنية
المنتخب الوطني المحلي.. مسؤولية مشتركة في إخفاق "شان 2018"!
أم غيورة تحاول شنق رضيعها لتلفت اهتمام زوجها!
هذه تبريرات ألكاراز وقائد المنتخب بعد هزيمة ليبيا!
المشاركة الجزائرية في بطولة العالم لألعاب القوى.. مسار آخر يدق في نعش رياضتنا!
الأشغال على قدم وساق بملعب الشهيد حملاوي
بن غبريط تجري حركة تغيير في سلك مديري التربية
الشروق أونلاين
أجرت وزيرة التربیة الوطنیة، نورية بن غبريط ،الأحد، حركة في سلك مديري التربیة مست 18 ولاية، حسب ما أفاد به بیان لوزارة التربیة.
تغطيات ذات صلة
مساهل يستقبل السفير الجديد لفيدرالية روسيا بالجزائر
رحلة إضافية لنقل الحجاج المتأخرين..
بومدين جمّد "الحزب الحاكم" وجعلهُ جثة وهيكلاً بلا روح!
بن غبريط تجري حركة تغيير في سلك مديري التربية
المساعدون التربويون يقاطعون الدخول المقبل
وأوضح البيان الذي نشر ،الاثنين، على موقع وزارة التربية الوطنية ، أن الحركة شملت ترقیة مدير تربیة إلى وظیفة أعلى، وتحويل 13 مديرا للتربیة إلى ولايات أخرى ،وإنھاء مھام 04 مديري تربیة بالإضافة إلى تعیین 05 مدراء تربیة جدد.
ولم يكشف بيان وزارة التربية تفاصيل عن الولايات المعنية ،غير أنّ مصادر تحدثت عن ترقية مدير التربية لولاية تمنراست إلى مفتش عام بوزارة التربية.